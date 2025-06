Redacción Uppers 17 JUN 2025 - 12:16h.

Entre un 22% y un 44% de los casos a los 80 años podrían prevenirse mejorando la salud cardiovascular antes de los 74

Daniel Alcolea, neurólogo: “Podemos predecir el alzhéimer al 95% con un análisis de sangre”

Los trastornos neurodegenerativos son uno de los mayores desafíos de salud pública de nuestro tiempo, porque impactan no solo en quienes los padecen, sino en sus familias. Aproximadamente un millón de personas en España padece algún tipo de demencia, entre ellas, el alzhéimer, cifra que no hará sino aumentar en los próximos años. Y como no hay una cura definitiva, la prevención emerge como una herramienta clave para reducir la incidencia de la enfermedad y mejorar la calidad de vida.

En ese sentido, un estudio publicado recientemente en la revista especializada JAMA Neurology concluía que entre un 22% y un 44% de los casos a los 80 años podrían prevenirse con intervenciones orientadas a la mejora de la salud cardiovascular antes de los 74.

Para la investigación se utilizaron los datos recopilados del Estudio Neurocognitivo del Riesgo de Aterosclerosis en Comunidades realizado en EEUU sobre un total de 7.731 participantes que tenían entre 45 y 74 años al comienzo del ensayo que duraría 33 años

De lo que se trataba era de de analizar ciertos factores de riesgo cardiovascular (hipertensión, diabetes, tabaquismo) en distintos puntos de la vida de estas personas, cruzándolos con los diagnósticos de demencia antes de los 80 años y teniendo en cuenta factores como el sexo, la etnia o el perfil genético de los voluntarios.

Salud cardiovascular y neurológica

Así, se comprobó que entre las personas diagnosticadas con demencia antes de los 80, hasta un 22% de los casos era atribuible a al menos un factor de riesgo entre los 45 y los 54 años. Porcentaje que subía hasta el 44% cuando se trataba de factores presentes entre los 65 y los 74 años.

Sin embargo, cuando el diagnóstico de demencia llegaba pasados los 80 años, solo entre un 2% y un 8% de los casos era atribuible a esta clase de factores de riesgo cardiovascular. Más conclusiones: la acumulación de varios de estos factores de riesgo disparaba las opciones de recibir un diagnóstico de demencia antes de los 80.

Lo que demuestra la investigación es que la salud cardiovascular y la neurológica están estrechamente ligadas. La buena noticia es que esto abre una ventana amplia a la prevención eficaz de enfermedades neurodegenerativas, porque las enfermedades cardiovasculares son patologías muy dependientes de factores del estilo de vida. En última instancia, el estudio corrobora la importancia de llevar una vida saludable para envejecer de la mejor manera posible.

Montar en bici puede ayudar contra la demencia

En ese sentido, otro nuevo estudio publicado en JAMA Network Opening concluye que montar en bicicleta con regularidad parece reducir el riesgo de demencia en un 19% y el de alzhéimer en un 22%. Los resultados sugieren incluso que el ciclismo podría ayudar a aumentar el tamaño de una región del cerebro importante para la memoria.

"El ciclismo es un entrenamiento de intensidad moderada a alta y también requiere equilibrio, una función cerebral más compleja que caminar, por lo que tal vez es un mejor reductor del riesgo de demencia", explica el doctor Liron Sinvani, director de servicios geriátricos de Northwell Health en Manhasset, Nueva York, que revisó los hallazgos.