Descubren en un nuevo estudio que el cannabis puede hacernos recordar cosas que nunca han existido

Antoni Mateu 17 MAY 2026 - 17:00h.

Un nuevo estudio de la Universidad de Washington (EEUU) halla nuevos efectos en la memoria debido al consumo de este tipo de sustancias

El cannabis que se fuma hoy es tres veces más tóxico que hace una década

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Ya se sabía que el cannabis afecta a nuestra memoria. Sin embargo, ahora una nueva investigación ha profundizado en el modo en el que esto ocurre. Independientemente de si se toma una cantidad pequeña o más grande, la memoria queda 'corrompida', y no solamente por no recordar cosas: sino porque nuestro cerebro recuerda cosas que no han sucedido.

120 personas han participado en este estudio, divididas en tres grupos por hábitos de consumo: por placebo, 20 miligramos de TCH y 40 miligramos de THC. ¿La tarea que debían completar? Tal y como explican desde la Universidad de Washington -la entidad responsable del proyecto- "completar aproximadamente una hora de pruebas que medían memoria verbal, visoespacial, prospectiva, de origen, falsa, de contenido episódico y de orden temporal".

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El 70% de los consumidores tenía afectaciones en la memoria

De todo el set de pruebas que se llevaron a cabo entre los participantes, no se encontraron diferencias sustanciales entre quienes consumían poca o más cantidad de cannabis. Es decir: tanto los que tomaban 20 mg como los que tomaban 40, presentaban alteraciones en múltiples áreas.

Y en cuanto a los tipos de memoria más afectadas, estas fueron: falsa -cuando recordamos algo de forma incorrecta-, de origen -que nos hace recordar de donde viene una información- y prospectiva -capacidad de pensar a futuro-.

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"Era muy común que inventasen palabras"

Más allá de la afectación generalizada de diferentes tipos de memoria, los investigadores se percataron de cómo las personas recordaban cosas que no habían sido dichas durante las pruebas. Uno de los ejercicios consistía en escuchar listas de palabras relacionadas para recordarlas.

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Carrie Cuttler, autora del estudio, explica que "era muy común que las personas inventaran palabras que nunca estaban en la lista". De acuerdo con los resultados del estudio, este hecho presentaba una mayor tendencia entre los participantes. Sin embargo, recordar cosas que no habían ocurrido -pues, en este caso estamos hablando de la afectación de la memoria falsa-, no es lo único.

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La memoria "de origen" también afectada

La memoria de origen ha sido otra de las grandes protagonistas afectadas. En el marco de la investigación, desde la Universidad de Washington explican que "los consumidores de cannabis tenían más dificultades para recordar el origen de la información que habían aprendido previamente".

También, la capacidad de recordar cosas: entramos en el terreno de la memoria prospectiva. Ejemplos que ponen encima de la mesa: la toma de medicamentos, recordar el asistir a reuniones o parar en una tienda de camino a casa. En esta línea, Cuttler matiza lo siguiente: "estas son cosas de las que dependemos constantemente en nuestra vida diaria. Si tienes algo que necesitas recordar hacer más tarde, probablemente no quieras estar bajo los efectos cuando llegue el momento de recordarlo".

"Hasta ahora solo medían uno o dos tipos de memoria"

Hasta siete son los tipos de memoria que los expertos han evaluado en este estudio. Pero, ¿por qué medir tantas? ¿A caso no se conocen los efectos del cannabis en estas áreas? El equipo de investigación destaca el hecho de que "casos anteriores sólo han analizado uno o dos tipos de memoria, como recordar listas de palabras".

Añaden que "este es el primer estudio que examina de manera exhaustiva muchos sistemas de memoria diferentes a la vez, y lo que encontramos es que la intoxicación aguda por cannabis parece alterar ampliamente la mayoría de ellos".