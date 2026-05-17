El hombre de 70 años permanece en la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (Uatan)

Los aislados por hantavirus en el Gómez Ulla podrán salir de sus habitaciones si dan negativo en una segunda PCR este lunes

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MadridEl único paciente español con hantavirus, ingresado en el hospital Gómez Ulla de Madrid, se encuentra mejor y evoluciona favorablemente, sin apenas síntomas, según han informado este domingo fuentes del Ministerio de Sanidad.

El hombre de 70 años permanece en la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (Uatan) desde el pasado lunes, cuando dio positivo, y allí seguirá hasta su recuperación clínica, según marca el protocolo de manejo del brote de hantavirus aprobado por la Comisión de Salud Pública.

Los 13 compañeros siguen asintomáticos

Al resto de sus trece compañeros del buque Hondius aislados en el mismo centro se les practicará una segunda prueba PCR previsiblemente mañana, lunes, una semana después de la realización de la primera, conforme al protocolo aprobado por la Comisión de Salud Pública.

De ser negativa, podrán comenzar a salir de sus habitaciones y acceder a zonas comunes de la planta en la que están ingresados, así como recibir visitas de sus familiares, siempre bajo las medidas de protección y prevención establecidas por las autoridades sanitarias.

Por su parte, las mujeres de Barcelona y Alicante que compartieron un vuelo de Johannesburgo a Países Bajos con una de las fallecidas por hantavirus, han resultado negativas en la cuarta PCR que se les realizó este sábado, pero al no estar ayer ingresadas en una planta exclusiva, como sí lo están los 13 pasajeros del Hondius del Gómez Ulla, no es posible flexibilizar de la misma forma su cuarentena.

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Estos dos casos, tras una semana de aislamiento y sin síntomas, podrán recibir visitas de sus familiares desde mañana, lunes, y si su evolución es favorable, una nueva PCR vuelve a resultar negativa y no hay contraindicaciones a partir del 23 de mayo podrán continuar la cuarentena en sus domicilios al cumplirse ya 28 días desde la fecha de exposición, que en su caso fue el pasado 25 de abril.

Mientras, la cuarentena establecida para todos los pasajeros del buque, como son los españoles del Gómez Ulla, empezó el 10 de mayo, cuando desembarcaron en Tenerife. Su situación también será revisada transcurridos 28 días, sin que la cuarentena pueda excederse más allá de los 42, que es lo que dura el periodo de incubación del hantavirus