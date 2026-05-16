La mujer ha publicado un vídeo para mostrar todo lo que sus padres le han enviado en un paquete

La paciente francesa contagiada de hantavirus continúa en estado crítico y está recibiendo cuidados paliativos

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Aitana Forcen, una de las españolas confinada por el hantavirus en el Hospital Gómez Ulla de Madrid, ha mostrado en un vídeo qué es lo que su familia le envía en un paquete mientras sigue los protocolos de aislamiento y cuarentena. "En directo, desde el Gómez Ulla, que me han traído un regalito", comienza explicando la científica valenciana que está en una de las habitaciones habilitadas para los pasajeros afectados por el brote del virus.

La mujer ha explicado qué es lo que sus padres le han enviado en un paquete: "Chocolate, libros para mantener ocupada la cabeza, queso, jamón del bueno, ropa, champú para quitarme estos pelos de loca y máscaras para la cara". "Muchas gracias a mis padres. Son lo más", ha dicho antes de finalizar el vídeo.

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El paciente español que ha dado positivo evoluciona favorablemente

La ministra de Sanidad, Mónica García, ya informó el pasado viernes que el paciente español ingresado por hantavirus en el hospital evoluciona favorablemente y se encuentra "casi asintomático". "La evolución está siendo favorable, siempre con prudencia, pero ayer el paciente estaba casi asintomático, lo que supone una buena noticia", ha explicado en 'TVE'.

García ha señalado que ahora hay que esperar a que los síntomas remitan por completo, ya que es el momento en el que existe mayor riesgo de contagio. "Este ciudadano va a tener otro trato, otra vía dentro del protocolo diferente a los 13 españoles que están en cuarentena", ha destacado.

Los 13 pasajeros se someterán a una PCR el próximo lunes

En cuanto a los 13 pasajeros, la ministra ha recalcado que el próximo lunes se les realizará una nueva PCR. Si el resultado es negativo, podrán salir de las habitaciones, utilizar zonas comunes y recibir visitas de familiares. "A partir de ahí, se les irá realizando una PCR semanal hasta completar los 28 días de cuarentena. Si todas resultan negativas, podremos plantearnos si la cuarentena continúa en el domicilio o en el hospital", ha resaltado.

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Con todo, la titular de Sanidad ha dejado claro que estas medidas están sujetas a la evolución en el resto del mundo del virus y, por tanto, hay que ser "muy prudentes" porque no hay que olvidar que el periodo de incubación del hantavirus son 42 días.

García ha recordado que los 14 cruceristas españoles han recibido o reciben apoyo emocional y psicológico desde el primer momento tras la situación de estrés y angustia por la que han pasado y ha explicado que todos han pedido dos cosas "muy claras": que no se les estigmatice y que las autoridades sean escrupulosas con sus identidades y su privacidad.