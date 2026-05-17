Los pacientes confinados por hantavirus en el Gómez Ulla podrán salir de sus habitaciones si dan negativo en una segunda PCR

Las dos mujeres en cuarentena en Barcelona y Alicante por hantavirus dan negativo en sus últimas PCR

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MadridEl Ministerio de Sanidad ha informado de que este lunes se realizará una segunda PCR a los españoles que continúan aislados en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla al cumplirse una semana desde la realización de la primera prueba, como dicta el protocolo aprobado por la Comisión de Salud Pública.

Si el resultado vuelve a ser negativo, los españoles que continúan en seguimiento podrán comenzar a salir de sus habitaciones para acceder a las zonas comunes de la planta en la que se encuentran. Según Sanidad, también podrán recibir visitas de sus familiares, "siempre bajo las medidas de protección y prevención" establecidas por las autoridades sanitarias.

La situación de los aislados en el Gómez Ulla

De los 14 españoles que llegaron al Hospital Gómez Ulla, 1 de ellos, un paciente de 70 años, dio positivo en hantavirus. La ministra de Sanidad, Mónica García, informó este viernes de que el paciente evoluciona favorablemente y se encuentra "casi asintomático", mientras que los otros 13 ciudadanos en cuarentena se mantienen asintomáticos.

"La evolución está siendo favorable, siempre con prudencia, pero ayer el paciente estaba casi asintomático, lo que supone una buena noticia", señaló Mónica García durante una entrevista en RTVE.

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Por su parte, la cuarta prueba PCR por hantavirus realizada a la mujer en seguimiento en Alicante resultó negativa, según ha informado la Generalitat Valenciana en un comunicado. Asimismo, ha detallado que la mujer permanecerá ingresada en el mismo hospital alicantino en el que se encuentra y podrá recibir visitas con el EPI adecuado, atendiendo a lo que determina el protocolo del Ministerio de Sanidad.

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El protocolo que establece Sanidad

Hay que recordar que el nuevo protocolo de actuación con el brote de hantavirus surgido en el buque MV Hondius establece 42 días de cuarentena para sus pasajeros a contar desde el 10 de mayo, pero con una duración y condiciones que serán revisadas continuamente e incluso se valorará la posibilidad de que pueda ser domiciliaria. Los evacuados del crucero cumplirán cuarentena en habitaciones individuales en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. Empezaron el domingo 10 de mayo y el máximo será de 42 días, lo que dura un periodo de incubación de hantavirus.

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El resto de contactos que se vayan detectando (como las mujeres de Alicante o Barcelona) se valorará de forma individualizada la ubicación y condiciones de la cuarentena entre la comunidad, el CCAES y, en su caso, el Ministerio de Defensa.

entre la comunidad, el CCAES y, en su caso, el Ministerio de Defensa. Mientras se decide, deberán estar aislados en su domicilio, lugar de residencia o donde se encuentren.

Para los contactos de un caso confirmado, se considerará que el periodo de transmisibilidad comienza dos días antes de empezar la sintomatología o la toma de muestra de la primera prueba positiva en casos asintomáticos. El día del último contacto es el día 0 de la cuarentena.

o la toma de muestra de la primera prueba positiva en casos asintomáticos. El día del último contacto es el día 0 de la cuarentena. Al inicio del aislamiento, se toma una muestra de suero y sangre para hacer una PCR.

y sangre para hacer una PCR. En ausencia de síntomas , durante el seguimiento inicial de 28 días, se hará una PCR cada 7.

, durante el seguimiento inicial de 28 días, se hará una PCR cada 7. De ser negativa, podrán recibir visitas con el EPI adecuado y, si las condiciones del centro sanitario lo permiten, podrán salir de la habitación por zonas comunes en la misma planta, con mascarilla FFP2 en todo momento, higiene de manos con gel hidroalcohólico y supervisados por el personal.

y, si las condiciones del centro sanitario lo permiten, podrán salir de la habitación por zonas comunes en la misma planta, con mascarilla FFP2 en todo momento, higiene de manos con gel hidroalcohólico y supervisados por el personal. Si la PCR es positiva , independientemente de si aparecen síntomas, pasa a ser caso confirmado.

, independientemente de si aparecen síntomas, pasa a ser caso confirmado. Se ordenará vigilancia activa supervisada , registrando dos veces al día la temperatura.

, registrando dos veces al día la temperatura. En la cuarentena se fomentará el bienestar emocional de los contactos, garantizando la comunicación por vía telemática con sus allegados.

¿Y los probables?

Son aquellos contactos que desarrollan estos síntomas: fiebre, tos, disnea, mialgias, vómitos, diarrea, lumbalgia.