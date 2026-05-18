Mónica García expresa su confianza en que el brote de ébola en el Congo pueda ser controlado y ha ofrecido la cooperación de España

Bundibugyo, el virus del nuevo brote de Ébola, poco común con una mortalidad de más del 50 % y sin terapia de cura

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La ministra de Sanidad, Mónica García, ha expresado su confianza en que el brote de ébola detectado en la República Democrática del Congo pueda ser controlado y ha reafirmado la disposición de España a colaborar y prestar apoyo internacional para afrontar este tipo de emergencias sanitarias.

"Siempre desde la prudencia de lo que significa un brote epidémico, pero con la seguridad de que vamos a hacer todo lo posible. España va a apoyar, ayudar y seguir considerando la salud global como uno de los pilares fundamentales para proteger a nuestros ciudadano", ha señalado la ministra en declaraciones a los periodistas en la Asamblea Mundial de la Salud, que se celebra en Ginebra (Suiza).

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En este contexto, García ha subrayado que la actual crisis de ébola puede tener "mayores consecuencias" respecto al brote de hantavirus, tanto en términos de letalidad como de transmisión, al tratarse de un escenario "completamente diferente".

Por ello, ha defendido la necesidad de reforzar una visión de salud global y el papel de la cooperación internacional ante este tipo de emergencias sanitarias. En este sentido, ha lamentado que algunos gobiernos, como la administración de Donald Trump, hayan tratado de cuestionar el multilateralismo.

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"Las autoridades sanitarias internacionales están siempre vigilantes y esa colaboración y esa visión de salud global cobran ahora más valor que nunca", ha afirmado la ministra, quien ha apostado por aprender de las crisis sanitarias previas para mejorar la respuesta frente a la transmisión del ébola en África.

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Sobre la variante de ébola

World Vision alerta de que la nueva variante del ébola detectada en Ituri República Democrática del Congo (RDC), en las zonas sanitarias de Bunia, Mongwalu y Rwampara, en la provincia de Ituri, "pone en peligro la vida de los niños"; por el momento, se han registrado 246 casos sospechosos y 80 muertes, incluidos cuatro casos confirmados positivos.

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"Nuestra principal preocupación son los niños y las niñas, que son los más vulnerables en una región muy afectada por el conflicto y donde la ayuda humanitaria sigue siendo insuficiente debido a la falta de recursos", afirma Philippe Guiton, director nacional de World Vision en la República Democrática del Congo.

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World Vision cuenta con una larga trayectoria en la respuesta a brotes de ébola, no solo en la RDC sino también en Uganda, Sierra Leona y África Occidental. Y recientemente contribuyó a la respuesta al brote de ébola en Bulape, en Kasai, prestando apoyo a más de 200.000 niños, niñas y pacientes, lo que le permitió responder de inmediato al brote, que se declaró extinguido en diciembre de 2025.

"Ituri ya se enfrenta a una situación alarmante de desnutrición aguda, que debilita aún más el sistema inmunitario de las personas, a lo que se suma un acceso extremadamente limitado a la atención sanitaria en zonas remotas. Una respuesta rápida y coordinada ayudará a salvar vidas y a llegar al mayor número posible de personas afectadas", afirma David Munkley, director de la zona Este.

Desde la organización solicitan "financiación urgente" para la respuesta en primera línea de los trabajadores sanitarios, la movilización comunitaria y el equipo de protección en Ituri y las provincias y países vecinos. Y, además, solicitan el fortalecimiento de la coordinación regional para que se mejore la vigilancia y la preparación transfronteriza, especialmente en las zonas de alto riesgo.