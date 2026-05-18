La Policía Municipal fue requerida por un ciudadano que advertía de que había un menor solo en un carrito de bebé en plena calle

El menor podría haber estado unas dos horas sin supervisión

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MadridLa Policía Municipal de Madrid ha detenido en el distrito de Carabanchel a una mujer de unos 36 años por abandonar a su hijo menor de dos años en el carrito en plena calle mientras ella se encontraba de fiesta con otras amigas.

Los hechos ocurrieron el pasado 10 de mayo sobre las 5.30 horas de la madrugada, cuando una patrulla de la Policía Municipal fue requerida por un ciudadano que advertía de que había un menor solo en un carrito de bebé en plena vía pública.

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Detenida por un delito de abandono del menor

Los agentes comprobaron estos hechos y, de hecho, observaron que en la cesta del carrito había varias latas de cerveza. Hasta el lugar acudieron agentes de la Comisaría de Protección a la Mujer, Mayor y Menor, que comprobaron que el bebé se encontraba en buen estado.

En ese momento acudió al lugar una mujer que, en evidente estado de embriaguez, manifestaba ser familiar del bebé y que estaba al teléfono con la madre del menor, según ha detallado la Policía Municipal de Madrid.

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Según este relato, la madre pensaba que el menor estaba al cargo de otra persona, si bien el relato es incoherente e incluso difícil de entender. Finalmente, en el lugar apareció la madre del bebé, una mujer de 1990 y origen ecuatoriano que fue detenida por un delito de abandono del menor, que podría haber estado unas dos horas sin supervisión.