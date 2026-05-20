Los pacientes de muchas comunidades denuncian que no han sido avisados de la cancelación de su cita

Arranca la cuarta huelga general de médicos en España: el conflicto continúa al exigir a Sanidad un estatuto propio y mejoras salariales

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Continúa la huelga de médicos que hoy han decidido concentrarse frente al Ministerio de Sanidad donde han pedido un estatuto propio. Con esta semana suman ya cuatro el tiempo que los facultativos siguen reclamando que sus derechos y condiciones mejoren, pero su reclamo parece estancado.

Los sanitarios se niegan a aceptar el anteproyecto de ley que ya han firmado los sindicatos de otras especialidades sanitarias y que, a pesar de que reclaman mejores condiciones laborales para que el sistema sanitario pueda funcionar mejor y garantizar una sanidad de calidad, las listas de esperas siguen alargándose por la cancelación de citas de muchos médicos.

Ángel, es un paciente que tenía cita en consultas externas en un hospital de Vitoria después de haber sido operado de una hernia, pero cuenta que ningún médico le ha visto desde entonces: "El cirujano todavía no me ha visto". Desde que comenzó la huelga de médicos en el País Vasco se han cancelado 145.000 citas con especialistas.

Miles de consultas y cirugías han sido canceladas

En los centros de salud se han cancelado 150.000 consultas y en Madrid también se está notando la falta de médicos de hecho, ya se han tenido que paralizar cerca de 9.000 cirugías. Muchos pacientes denuncian que hasta el último momento no han sido informados de que sus médicos estaban haciendo huelga y que su cita ha sido cancelada.

En Galicia han establecido una unidad de apoyo a la Atención Primaria para intentar solventar la sobrecarga de trabajo que tienen los médicos en la que los trabajadores llaman a cada uno de los pacientes y "les renuevan la medicación sin ningún tipo de contraindicación". De esta manera, los facultativos que siguen pasando cita se ahorran la burocracia que tanto tiempo les roba, para poder dedicarse plenamente a la atención de los pacientes.