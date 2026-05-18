Desde Sanidad, su titular, Mónica García, defiende que el estatuto marco que critican los médicos mejora sus condiciones

Hasta el viernes 22 de mayo se sucederán las protestas en toda España, con el miércoles 20 como día central

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Los médicos de toda España han sido convocados este lunes 18 de mayo a su cuarta huelga semanal del año ante la falta de avances con el Ministerio de Sanidad, que acusa a los sindicatos convocantes de alinearse con la derecha para perpetuar el conflicto en busca de fines distintos a los de mejorar las condiciones del colectivo.

El nuevo paro de batas blancas arranca hoy sin apenas novedades respecto al anterior, celebrado la última semana de abril, con el conflicto en punto muerto y la exigencia por parte del comité de huelga de que intervenga para resolverlo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, petición a la que se sumaron PP y PNV.

Negociaciones con los sindicatos

Desde Sanidad, su titular, Mónica García, defiende que el estatuto marco que critican los médicos, mejora sus condiciones, por ejemplo, reduciendo las guardias de 24 a 17 horas, con días de libranza antes y después, o estableciendo jornadas máximas semanales de 45 horas frente a las 48 que marca la legislación europea.

Así figura en el acuerdo que cerró tras más de tres años de negociación con los sindicatos de la mesa del ámbito del estatuto marco, CCOO, UGT, CSIF, Satse-FSES y Cig Saúde, organizaciones que comparten que la gran mayoría de reivindicaciones médicas están ya en ese documento.

Otras, como el precio de las guardias, la jornada de 35 horas o la jubilación, o no son competencia del Ministerio o no tienen cabida en una ley como el estatuto marco, pero los sindicatos del comité de huelga Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts), Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O’MEGA),insisten en exigir un estatuto propio.

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Exigencia que, por ahora, sólo secunda Vox, y en abrir una vía de negociación exclusiva con Sanidad al margen de las organizaciones de la mesa.

Huelgas estatales y autonómicas

A lo largo de múltiples reuniones formales e informales celebradas estos meses, Sanidad ha tratado de buscar soluciones proponiendo la mediación de las asociaciones de pacientes o el Foro de la Profesión Médica, a lo que se negaron de plano los huelguistas.

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Planteó además la creación de mesas de negociación específicas en el ámbito de las comunidades, pero también fue rechazada. Es por todo ello que García cree que, tras todos los intentos por resolver la situación, y tras más de una señal de que así iba a ser, el comité está interesado en perpetuarlo porque está siendo utilizado "de manera instrumental" por los partidos de derecha, sobre todo el PP, para desestabilizar el Gobierno.

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De esta manera, los médicos volverán a las calles ya sea secundando la huelga estatal o la autonómica que han programado paralelamente las respectivas delegaciones autonómicas sindicales. El seguimiento de las precedentes fue similar, con cifras que oscilaron entre el 5 y el 20 %, según las consejerías, elevadas al 60 % por los sindicatos.

Varias manifestaciones programadas

Varios paros autonómicos, como el de Galicia, han sido suspendidos tras los acuerdos alcanzados entre los sindicatos médicos autonómicos y sus respectivas consejerías en materias competenciales de las comunidades, como las retributivas.

Mientras, en Madrid, Amyts lo ha mantenido tras una "corta y decepcionante" reunión con la consejera y CESM ha hecho lo propio en Aragón y Comunidad Valenciana.

Con todo, desde mañana y hasta el viernes se sucederán las protestas en toda España, con el miércoles 20 como día central, con varias manifestaciones programadas, como en Bilbao, Vigo o Valencia; y distintas concentraciones como la que se celebrará frente al Ministerio.