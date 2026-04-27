Sanidad acusa a los médicos de sobrepasar las "líneas rojas" con reivindicaciones "ilegales"

¿Cuáles son las exigencias de los médicos para no ir a la huelga?

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El comité de huelga de los médicos ha exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que asuma "de manera inmediata" la negociación para desatascar el conflicto que mantienen contra el estatuto marco del Ministerio de Sanidad. Los representantes de los sanitarios consideran que la ministra de Sanidad, Mónica García, no es "una interlocutora válida".

La Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) junto al Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O’MEGA) han enviado una carta al jefe del Ejecutivo durante el comienzo de la tercera huelga semanal del año este lunes.

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Los seis sindicatos médicos, convocantes de la huelga y resto de movilizaciones que se suceden cada mes, "la ministra de Sanidad ha dejado de ser una interlocutora válida" y ante "la ausencia total de avances en la negociación, su evidente desgaste político, la decisión de orientar su futuro hacia otros escenarios políticos y la falta de capacidad efectiva de decisión demuestran que este conflicto ha superado ya el ámbito de su ministerio", según explican en la misiva.

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Reclaman a Pedro Sánchez la intervención directa en la negociación con los médicos

El comité de huelga exige la intervención directa del jefe del Ejecutivo porque "este conflicto ya excede al Ministerio de Sanidad: es una cuestión de Gobierno" y en aras de "la sostenibilidad del sistema, las condiciones laborales de los médicos y la calidad asistencial requieren decisiones que trascienden un ministerio que se ha mostrado incapaz de abordarlas", subrayan.

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Por tanto, cree que Pedro Sánchez debe asumir personalmente este conflicto, "tomar el control político de esta situación y garantizar una negociación real, seria y con capacidad efectiva de decisión", que permita desencallar una crisis que afecta a profesionales, pacientes y comunidades autónomas.

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estiman además que la decisión de Mónica García de presentarse como candidata de Más Madrid en la Comunidad de Madrid «no es una cuestión personal ni partidista, sino la constatación de que este conflicto exige una interlocución sólida, estable y con verdadera capacidad de decisión". Apuntan también a Pedro Sánchez que este conflicto nace de un anteproyecto impulsado por Sanidad «sin el concurso de todos los ministerios implicados» y sin una negociación real con el colectivo.

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Tras las "numerosas e infructuosas reuniones" que ha mantenido con el departamento que dirige Mónica García, "no se ha producido ninguna rectificación sustancial", lo que evidencia, a su juicio, "la falta de voluntad para corregir un planteamiento que ha generado un conflicto de gran magnitud y el rechazo total de los médicos y facultativos".

Por todo ello, insisten en reclamar "la apertura inmediata de una negociación seria, con interlocutores dispuestos a negociar sin líneas rojas y con verdadera voluntad de alcanzar soluciones" porque "España merece una sanidad pública fuerte, pero no habrá sanidad pública sin médicos, y no habrá médicos si se sigue legislando contra ellos".

Sanidad acusa a los médicos de sobrepasar las "líneas rojas" con reivindicaciones "ilegales"

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha arremetido este lunes contra el comité de huelga médica por sobrepasar "líneas rojas" con reivindicaciones "ilegales" que, lejos de buscar las mejoras laborales de médicos y facultativos, obedecen a otros "intereses" para "mantener el conflicto vivo".

"A mí un comité de huelga que me pide que haga cosas ilegales o que invada otras competencias o que transgreda otras leyes, pues es que no le puedo decir que sí. Y cuando alguien viene a una mesa de negociación y te pone como líneas rojas cosas que son ilegales, pues no quiere negociar, quiere mantener el conflicto vivo", ha lamentado.

García ha hablado con los medios en el Congreso tras participar en la 'Jornada Parlamentaria Reset al Odio Digital' al ser preguntada por el estado de las negociaciones justo el día en que arranca la tercera huelga mensual de médicos del año convocada por seis sindicatos médicos contra el estatuto marco y para exigir un ámbito de diálogo propio al margen de la mesa de negociación.

"Aquí hay alguna serie de intereses que yo desconozco", ha criticado la ministra, que considera que la huelga ya no está motivada "por las reivindicaciones de los profesionales", sino que "el problema es que hay sindicatos médicos, algunos de ellos, que han decidido que con una mano acuerdan y con la otra romper el acuerdo porque prefieren el conflicto".

Mónica García ha asegurado que compaginará el Ministerio con su candidatura a la Comunidad de Madrid por Más Madrid y, desde ahí, piensa seguir trabajando porque es "una oportunidad" que no se debe perder para mejorar las condiciones de los trabajadores del Sistema Nacional de Salud, incluidos los médicos.

Unas mejoras que, ha insistido, muchas ya están incluidas en el estatuto marco y otras que no se pueden ceñir sólo a la legislación estatal porque muchas son competencia de las comunidades, por lo que ha confiado en que al final acabe imperando el "sentido común".