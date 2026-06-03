Esta notificación de alerta alimentaria ha sido trasladada por las autoridades sanitarias de Aragón

Como precaución ante el posible contagio de más quesos, algunas marcas ya se han retirado del mercado

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La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha tenido conocimiento a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de Aragón relativa a la presencia de Listeria monocytogenes en quesos.

Por precaución ante la posible presencia de esta bacteria en más quesos, ya se están retirando los de las siguientes marcas: Al pie de la vaca, Cabrera, Haciendita de Liri, De la vaca y La Buona Mucca.

Retirada de productos afectados

La retirada afecta a quesos envasados en presentaciones de 2 kg, 250 g, 300 g y 320 g, con lotes cuyas fechas de caducidad sean anteriores al 1/08/2026.

Según la información disponible, la distribución inicial ha sido a las comunidades autónomas de Aragón, Castilla y León, Cataluña, Madrid, Murcia y Comunidad Valenciana, si bien no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas.

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Esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

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Evitar la contaminación cruzada

Desde la AESAN se ha recomendado a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta, que se abstengan de consumirlos.

En el caso de haber consumido alguno de los productos de los lotes afectados y presentar sintomatología compatible con la listeriosis, como vómitos, diarrea o fiebre, se recomienda acudir a un centro de salud.

En el caso de estar embarazada, se recomienda consultar las recomendaciones de consumo durante el embarazo realizadas por la AESAN relativas a prácticas de higiene alimentaria importantes para las mujeres gestantes, así como una relación de los alimentos que se deben evitar durante el embarazo por estar asociados a determinados peligros biológicos, entre los que destaca Listeria monocytogenes.

Se recuerda la importancia de extremar las medidas de higiene para evitar la contaminación cruzada con otros productos.