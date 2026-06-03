Las autoridades sanitarias de la Comunidad de Madrid alertaron de la presencia de las almendras en el postre

Como medida de precaución se recomienda a las personas con alergia a las almendras que se abstengan de consumirlo

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La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha tenido conocimiento a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de la Comunidad de Madrid, relativa a la presencia de almendras no incluidas en el etiquetado en el producto 'Delicias de galleta María'.

La propia empresa ha informado sobre estos fallos en el etiquetado, comunicando la incidencia a las autoridades competentes, en cumplimiento de la legislación y a fin de no poner a disposición de la población alimentos no seguros.

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Datos del producto implicado

El producto del que se ha informado acerca de un problema en el etiquetado se trata de las 'Delicias de galleta María', un postre lácteo con galleta envasado en pequeños tarros de cristal. Este postre es similar a unas natillas y es de la marca 'Nestlé', más concretamente es un producto de 'La Lechera'.

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El embalaje contiene dos unidades, cada una de ellas de 125 gramos. La fecha de caducidad del lote indica el 30 de junio y la temperatura de conservación del producto es refrigerado.

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Retirada de los productos afectados

Según la información disponible, la distribución de este postre se ha llevado a cabo en casi todo el territorio nacional. Esta información ha sido trasladada a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

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Como medida de precaución, se recomienda a las personas con alergia a las almendras que pudieran tener el producto anteriormente mencionado en sus hogares, que se abstengan de consumirlo.

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En caso de que no se tenga alergia o algún tipo de intolerancia a este fruto seco, este producto no compromete la salud ni supone ningún riesgo para el resto de la población.