Varios jugadores del equipo del joven estaban dentro de la fuente y, en el caso de Adrián, se le cayó encima la estructura superior

Muere un menor de 13 años durante las celebraciones del Mundial conseguido por España tras el derrumbe de una fuente de Ciudad Rodrigo, en Castilla y León

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SalamancaEl Ciudad Rodrigo Club de Fútbol llora a Adrián, el joven extremo derecho de 13 años, forofo de la selección, que falleció esta madrugada cuando se desplomó una parte de una fuente del municipio salmantino en la que celebraba junto a otros compañeros la victoria de España en el mundial.

Luis Castillejo, uno de los entrenadores y coordinador de la cantera del Ciudad Rodrigo, ha trasladado a EFE que en el club están destrozados y de luto, y que tendrán que poner algún tipo de apoyo a los compañeros del joven, entre ellos su propio hijo.

Era un gran seguidor de la selección española

Adrián jugaba en la categoría infantil y este año ya pasaba a la de cadete, en un club que es como una familia, en la que todos los jugadores son amigos, se han criado juntos, y son "como tus hijos", ha explicado Castillejo. El entrenador ha relatado que el joven era un gran seguidor de la selección, y era de los que estaban dos horas antes ante la pantalla que había la Plaza Mayor del municipio para ver los partidos del Mundial.

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La fuente, según ha explicado Castillejo, es un lugar habitual de esas celebraciones en Ciudad Rodrigo, y ya al pasar a la final se festejó en ese mismo sitio.

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Eran varios jugadores del equipo del joven los que anoche estaban dentro de la fuente, y en el caso de Adrián, se le cayó encima la estructura superior de la misma, ha referido el entrenador, quien ha explicado que el otro joven herido es del equipo de fútbol Tres Columnas de la localidad.

"Es muy duro, llevas años al lado de él. Todos son como tus hijos", lamenta Castillejo quien traslada su apoyo y el del club a la familia del menor, que era hijo único.