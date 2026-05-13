La alerta fue trasladada por las autoridades sanitarias de Aragón relativa a la presencia de Listeria monocytogenes en queso fresco de la marca Goya

Desde la AESAN se recomienda a todas las personas que tengan este producto que se abstengan de consumirlos

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La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha tenido conocimiento a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de Aragón relativa a la presencia de Listeria monocytogenes en Queso Latino (Queso fresco de vaca) de la marca Goya.

Esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

Características del producto afectado

Desde la AESAN han presentado los datos del producto implicado en esta alerta alimentaria por la presencia de la bacteria Listeria monocytogenes.

El nombre del producto es 'Queso Latino' (Queso fresco de vaca) de la marca comercial Goya. El envase es de plástico y los números de lotes y fechas de caducidad son el lote 011056 con fecha de caducidad: 31/05/26 y el lote 021046 con fecha de caducidad: 30/05/26.

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El peso de cada unidad es de 300 gramos y la conservación de este producto se debe dar en una temperatura refrigerada.

Síntomas y recomendaciones

A todas aquellas personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta, se recomienda que se abstengan de consumirlos. En el caso de haber consumido alguno de los productos de los lotes afectados y presentar sintomatologías compatibles con la listeriosis tales como vómitos, diarrea o fiebre, se recomienda acudir a un centro de salud.

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En el caso de estar embarazada, se recomienda consultar las recomendaciones de consumo durante el embarazo realizadas por la AESAN relativas a prácticas de higiene alimentaria importantes para las mujeres gestantes, así como una relación de los alimentos que se deben evitar durante el embarazo por estar asociados a determinados peligros biológicos (entre los que destaca Listeria monocytogenes).

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Se recuerda la importancia de extremar las medidas de higiene para evitar la contaminación cruzada con otros productos.

¿Qué es la listerosis?

La listeriosis es una enfermedad de transmisión alimentaria causada por la bacteria Listeria monocytogenes. Sus características de resistencia a diversas condiciones (como la acidez y las bajas temperaturas), justifican que esté ampliamente distribuida tanto en el medio ambiente (suelo, plantas, forraje, materia fecal, aguas residuales, agua) como en los lugares de elaboración de alimentos.

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La principal vía de transmisión de esta bacteria al ser humano es el consumo de alimentos contaminados, especialmente los alimentos listos para consumo refrigerados con una vida útil relativamente larga, como como los productos de la pesca ahumados, los productos cárnicos tratados por calor y los quesos de pasta blanda.