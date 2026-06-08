Patricia Martínez 08 JUN 2026 - 07:30h.

El pasado año se cancelaron más de un millón de citas de Atención Primaria y especialistas por ausencia del paciente

Los españoles van más al médico, consumen más fármacos y enferman más que los migrantes

Compartir







Santiago de CompostelaLa Xunta de Galicia ha presentado una nueva campaña de uso responsable de los servicios sanitarios, con la que el gobierno gallego apela a la responsabilidad colectiva para "preservar y engrandecer" el sistema sanitario público.

La campaña bautizada como “Protexamos o que nos protexe” busca reducir las “citas fantasma”, a las que los pacientes no acuden sin previo aviso y evitar que se acuda a los servicios de Urgencias cuando no se trata de problemas sanitarios realmente “urgentes”.

PUEDE INTERESARTE Galicia aumentará el plus de productividad de los médicos que no alarguen las bajas de sus pacientes

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, defendió que la capacidad de respuesta del sistema sanitario “depende, en buena medida, de la colaboración de todos los que lo utilizamos” e hizo un llamamiento a acudir a Urgencias “solo cuando es necesario” y a cancelar las citas cuando no se vaya a poder asistir.

Más de un millón de citas médicas anuladas el año pasado

Durante la presentación, el responsable de la sanidad gallega trasladó datos referidos al impacto que tiene el no acudir as citas médicas o no anularlas con antelación. Más concretamente, Caamaño apuntó que durante el año 2025, los servicios de atención primaria del Sergas registraron un total de 864.000 consultas a las que los pacientes no acudieron (3,2%), mientras que en atención hospitalaria un total de 248.000 pacientes no asistieron a sus citas con el especialista (5,69%). En su conjunto, el Sergas registró el pasado año más de 1,1 millones de consultas con absentismo de los usuarios.

PUEDE INTERESARTE Ya son seis las comunidades en las que los médicos suspenden las 'peonadas' en pleno conflicto por el Estatuto Marco

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"Pequeñas acciones individuales pueden generar un impacto muy positivo en el conjunto del sistema", defendió el conselleiro en la presentación de la campaña, que contará con material gráfico, spots en medios y contenido en redes sociales. La iniciativa emplea mensajes “en positivo” para concienciar sobre un uso responsable del sistema sanitario, como “'si acudimos a urgencias solo cuando es necesario, ayudamos a los que más lo necesitan” o “si anulas una cita a la que no puedes acudir, ayudas a que otra persona sea atendida antes”.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Según ha indicado el conselleiro, la campaña da respuesta a una demanda trasladada por diversos colectivos profesionales y que quedó recogida en los acuerdos alcanzados en los últimos tiempos con los representantes de los trabajadores. La Consellería también ha puesto en conocimiento de los Colegios Oficiales de Médicos de Galicia la puesta en marcha de esta iniciativa divulgativa.

Anulación más sencilla de las citas hospitalarias

La Consellería de Sanidade ha avanzado que el departamento trabaja en facilitar el proceso de anulación de las citas hospitalarias. Mientras que las citas de atención primaria se pueden anular por teléfono, pero también de manera sencilla desde la aplicación del Sergas, esto no ocurre con las citas hospitalarias, que necesitan una llamada telefónica para ser canceladas.

Sobre esta herramienta, la secretaria Xeral técnica de la Consellería, Natalia Lobato, confirmó que la Administración trabaja para habilitar mecanismos que faciliten esta anulación, aunque no se han concretado los plazos en los que estaría disponible esta opción.