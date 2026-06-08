Alberto Rosa 08 JUN 2026 - 06:00h.

La que fuera número uno del mundo junto a su hermana Majo vuelve a las pistas de pádel para visibilizar su enfermedad

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Cuando Mapi Sánchez Alayeto (Zaragoza, 1984) llegó a lo más alto del pádel y se convirtió en la número uno del mundo junto a su hermana gemela Majo, jamás pensó que una enfermedad como la esclerosis múltiple (EM) podía entorpecer su camino. En 2023 se retiró del deporte profesional, y no por la EM, sino para cumplir su sueño de ser madre.

La zaragozana vuelve ahora a las pistas con un propósito distinto, el de aportar su granito de arena para visibilizar una enfermedad que, en palabras de la propia Mapi, “no detiene tu vida” y con la que se puede seguir cumpliendo sueños. El suyo, el de ser madre, lo cumplió ya diagnosticada, dejando un importante mensaje a aquellas mujeres que la padecen y que se plantean dar ese paso: "Que estén tranquilas. Con un diagnóstico precoz y hábitos saludables podemos llevar una vida normal. Yo lo he conseguido".

En una entrevista con la web de 'Informativos Telecinco', Mapi Sánchez cuenta ilusionada que el próximo 28 de junio hará el saque de honor de las semifinales del Premier Padel en Valladolid, la ciudad en la que jugó su primer torneo tras recibir el diagnóstico y la que le vio ganar tres veces. Lo hará en el marco de la campaña ‘Imparables frente a la esclerósis múltiple’, de la compañía Merck.

Los primeros síntomas en la pista: mareos, vértigos y pérdida de reflejos

Para Sánchez, esta no solo será una oportunidad para reencontrarse con compañeros, sino una oportunidad de “mostrar cómo vivimos los enfermos de esclerosis múltiple”. La historia de Mapi Sánchez con ella se remonta a 2017, cuando sufrió sus primeros brotes.

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“Empecé a tener mareos en la pista, vértigos, pérdida del dominio de la mano derecha, me notaba que no vocalizaba del todo bien las palabras”, cuenta la ex número uno del mundo. Los médicos no dieron en un primer momento con lo que pasaba realmente y lo achacaron al estrés habitual de deportistas profesionales que viajan y compiten constantemente.

“Yo sabía que no era estrés, que algo no funcionaba dentro de mí”, confiesa. Durante esos primeros años, Mapi no volvió a sufrir otro brote. Fue en 2021, cuatro años después, cuando le dieron el diagnóstico de esclerosis múltiple tras sufrir un brote. “Perdí reflejos dentro de la pista, me cansaba más de lo normal y acabé perdiendo la sensibilidad de las piernas”, recuerda.

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"Si no hubiera sido por mi hermana, posiblemente hubiera dejado de competir antes"

Fue en ese momento cuando llegó el diagnóstico y con él, los primeros miedos. “Pensé si podría seguir haciendo mi vida como deportista profesional. Me vinieron muchos miedos e incertidumbre porque tenía mucha desinformación”, confiesa la zaragozana.

Su hermana gemela, Majo Sánchez, fue clave en esa etapa de su vida. “Si no hubiera sido por ella, posiblemente hubiera dejado de competir antes. Ella me ayudaba siempre y me daba esa tranquilidad de saber que estaba ahí si me daba un brote en un torneo”, cuenta Mapi.

La de Mapi Sánchez es una historia de superación y un ejemplo de resiliencia: cinco campeonatos del mundo, alcanzó el número 1 del World Padel Tour (actual Premier Padel) y fue madre tras conocer su diagnóstico. Por eso hoy aboga por cumplir las metas y propuestas. “Hay que ser fuerte y tirar para adelante. Tener esclerosis múltiple no significa que tu vida se paralice. Quizás luchando un poquito más porque tenemos ciertos obstáculos, pero hay que seguir adelante”, reflexiona la jugadora de pádel.

"Con hábitos saludables se puede llevar una vida normal"

Ella sigue practicando deporte, no a nivel profesional, pero sí en su día a día. Además, ella combate esa idea errónea de asociar esclerosis múltiple con incapacidad. “Es verdad que se tienen muchos síntomas con los que tienes que convivir, pero con un diagnóstico precoz y un tratamiento adecuado con hábitos saludables como el deporte o la nutrición se puede llevar una vida bastante normal”, subraya Sánchez.

La falta de información alimenta mitos persistentes. Y es que el 60% cree erróneamente que la esperanza de vida es muy baja, aunque, en realidad, con un diagnóstico temprano y el tratamiento adecuada, esta es cercana a la de la población general. Por otro lado, siete de cada 10 piensa que la mayoría de pacientes necesitará una silla de ruedas, cuando los avances terapéuticos han cambiado radicalmente el pronóstico.

"Es fundamental la comprensión y el apoyo"

“En las últimas décadas, el abordaje de la EM ha cambiado de forma radical. Hoy disponemos de diagnósticos más precoces, contamos con tratamientos mucho más eficaces que retrasan la progresión de la discapacidad, y un enfoque centrado no solo en la enfermedad, sino también en la calidad de vida de las personas que la padecen. Todo ello ha transformado la enfermedad y nos permite tratar a los pacientes de forma más personalizada”, detalla la Dra. Sara Moreno, neuróloga de la unidad de Neuroinmunología y Enfermedades Desmielinizantes del servicio de Neurología del Hospital 12 de Octubre de Madrid.

Para Mapi Sánchez, combatir esos mitos es imprescindible. Bien con campañas de sensibilización, celebrando competiciones o apoyando la investigación, clave para luchar contra cualquier enfermedad. También destaca la importancia de apoyar a la persona que acaba de recibir un diagnóstico. “Hay que tratar de comprenderla y ayudarla con ese cansancio que empieza a aparecer. Es fundamental la comprensión y el apoyo”, concluye la ex número uno de pádel.