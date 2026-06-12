La vitamina que podría ayudarte a mantener joven el cerebro, según un estudio

Redacción Uppers 12 JUN 2026 - 13:28h.

Unos niveles adecuados de esta vitamina se asocian con una mejor estructura y conectividad del cerebro

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Durante mucho tiempo, la vitamina C ha sido conocida por su papel en el sistema inmunitario o en la formación de colágeno, pero una nueva investigación japonesa sugiere que también podría desempeñar una función relevante en la salud cerebral durante el envejecimiento.

Los resultados, obtenidos en una amplia muestra de adultos mayores, apuntan a que unos niveles adecuados de esta vitamina se asocian con una mejor estructura y conectividad del cerebro, dos aspectos estrechamente relacionados con el mantenimiento de las capacidades cognitivas.

Estudio con más de 2.000 personas mayores

La investigación, realizada por científicos de la Universidad de Hirosaki, en Japón, analizó a 2.044 adultos de 64 años o más. Los investigadores compararon los niveles de vitamina C presentes en el plasma sanguíneo con imágenes obtenidas mediante resonancia magnética para evaluar la estructura cerebral y la comunicación entre distintas regiones del cerebro.

Los resultados mostraron que las personas con concentraciones más bajas de vitamina C presentaban un menor volumen de sustancia gris, el tejido cerebral donde se procesan gran parte de las funciones cognitivas. Además, también exhibían una conectividad más débil en la denominada red neuronal por defecto, un conjunto de regiones implicadas en procesos como la memoria autobiográfica, la atención y la reflexión interna.

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Estas asociaciones se mantuvieron incluso después de ajustar otros factores que también influyen en la salud cerebral, como la edad, el nivel educativo o la actividad física habitual.

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Una pista prometedora, pero no una prueba definitiva

Los investigadores consideran que estos hallazgos, publicados en la revista PLOS One, respaldan la hipótesis de que una alimentación rica en vitamina C podría contribuir a preservar la función cerebral y reducir el deterioro cognitivo asociado al envejecimiento. Sin embargo, también insisten en que el trabajo demuestra una asociación y no una relación de causa y efecto.

En otras palabras, el estudio no demuestra que tomar más vitamina C vaya a rejuvenecer el cerebro o prevenir enfermedades neurodegenerativas. Para confirmar ese posible beneficio serían necesarios ensayos clínicos que evaluaran si aumentar la ingesta de esta vitamina produce realmente mejoras cognitivas o estructurales en el cerebro de las personas mayores.

La vitamina C actúa como un potente antioxidante y participa en numerosos procesos biológicos relacionados con la protección celular. Frutas como las naranjas, kiwis, fresas o los cítricos en general, junto con verduras como los pimientos o el brócoli, constituyen algunas de sus principales fuentes dietéticas.

Aunque este nuevo trabajo abre una interesante línea de investigación sobre el envejecimiento cerebral, los expertos recuerdan que la mejor estrategia para cuidar la mente sigue siendo un conjunto de hábitos saludables: una dieta equilibrada rica en frutas y verduras, ejercicio físico regular, descanso adecuado, control de los factores de riesgo cardiovascular y una vida social e intelectual activa. Mantener unos niveles adecuados de vitamina C podría convertirse en una pieza más del puzle para favorecer un envejecimiento cerebral saludable, pero no en una solución aislada.