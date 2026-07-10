Europa Press 10 JUL 2026 - 13:13h.

El hombre ha sido trasladado desde su domicilio al Hospital Gómez Ulla de Madrid, donde permanece ingresado

Personal sanitario estudia la evolución de la enfermedad con las medidas de aislamiento y protección previstas para estas situaciones

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Un caso de Fiebre Hemorrágica de Crimea-Congo (FHCC) en un hombre de 84 años ha sido confirmado por la Junta de Castilla y León, a través de la Dirección General de Salud Pública en la provincia de Salamanca.

El contagio se ha producido por una picadura de garrapata, tal y como han informado a Europa Press fuentes del Ejecutivo autonómico.

El hombre ha sido trasladado desde su domicilio al Hospital Gómez Ulla de Madrid, donde permanece ingresado. Dada la gravedad de esta patología, los médicos siguen la evolución de la enfermedad con las medidas de aislamiento y protección de los profesionales sanitarios previstas para estas situaciones.

Autoridades del Ministerio de Sanidad y de Castilla y León se mantienen coordinados

La Sección de Epidemiología del Servicio Territorial de Sanidad de la Junta de Castilla y León en la provincia salmantina, en colaboración con los profesionales sanitarios del CAUSA, ha identificado los contactos de la persona afectada para indicarles el protocolo a seguir.

Este consiste en vigilar periódicamente su temperatura corporal y comunicar a su epidemiólogo de referencia cualquier cambio en su estado de salud.

En el momento en el que se tuvo sospecha sobre este caso, desde Salud Pública, y en coordinación con el ámbito asistencial, se puso en marcha el protocolo de actuación y coordinación entre las autoridades sanitarias del Ministerio de Sanidad y de la Comunidad de Castilla y León.

También se remitieron muestras sanguíneas del afectado al Centro Nacional de Microbiología en Majadahonda, Madrid, del Instituto de Salud Carlos III, que ha confirmado que se trata de una infección por el virus de Crimea-Congo.

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Sanitarios y ciudadanos disponen de información de prevención

El portal sanitario de la Junta de Castilla y León dispone de información para prevenir las picaduras de garrapatas y sobre las enfermedades que se pueden contraer, en especial de la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo. Está disponible tanto para la ciudadanía como para los profesionales sanitarios.

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La fiebre hemorrágica de Crimea-Congo está causada por un virus y se transmite principalmente través de la picadura de la garrapata del género 'Hyalomma'. Se trata de una enfermedad contagiosa que también puede transmitirse de persona a persona por contacto con sangre o fluidos del enfermo. Esto puede ocurrir especialmente en personal sanitario cuando no está debidamente protegido.

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Con el objetivo de prevenir las picaduras, autoridades sanitarias recuerdan la importancia de usar ropa y calzado adecuados durante las salidas al campo, así como transitar por caminos y utilizar repelentes tanto para las personas como para los animales de compañía.

También insisten en que las garrapatas que se puedan haber fijado deben retirarse lo antes posible y de forma adecuada, preferentemente por profesionales sanitarios.