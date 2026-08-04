Muchos se levantan por la mañana y lo primero que hacen es mirar la aplicación para ver si han dormido bien

Cuatro de cada 10 jóvenes no tienen un descanso de calidad

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La moda de usar los anillos y los relojes inteligentes para medir la calidad del sueño. Pero se pueden volver contraproducentes cuando las personas se obsesionan con los resultados hasta el punto de que esto condiciona su propia vida. Los especialistas advierten que centrarse tanto en las cifras no es sano porque en muchas ocasiones el reloj todavía no es tan sensible como para medirlo todo con exactitud.

Muchos se levantan por la mañana y lo primero que hacen es mirar la aplicación para ver si han dormido bien. El 35% de los adultos la usan de forma regular este tipo de dispositivos para medir las horas de descanso. Y esto tiene un nombre: ortosomnia. Se trata de la obsesión patológica de intentar alcanzar un sueño de calidad.

La ansiedad aumenta en los menores de 35 años

"Se levantan por la mañana y el reloj les dice que han dormido poco pero se encuentran bien. Solo por saber esto hace que durante el día estén más preocupados o ansiosos", señala Eduard Estivill, neurofisiólogo. La ansiedad se eleva en los menores de 35 años, sobre todo cuando se comparan en redes sociales.

El 23% de los jóvenes usan apps de sueño que les provocan estrés y cuatro de cada 10 no tienen un descanso de calidad. "Hay más gente joven con insomnio después de comprar muchas cosas para intentar controlarlo todo", asevera Oriol Mercadé, psicólogo. Los expertos aconsejan que lo más efectivo para lograr un sueño reparador es dejar de medirlo todo.