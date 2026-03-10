La unidad de salud mental del hospital se traslada al instituto

La salud mental entre los jóvenes españoles vive su peor momento. Los diagnósticos están en máximos históricos desde 2012. Los casos han aumentado más de un 200%.Y afecta más a las chicas que a los chicos, sobre todo, a las adolescentes de entre 11 y 15 años. ¿Qué ha cambiado en estos años? Los smartphones y las redes sociales. Hemos acompañado a un equipo de psicólogos y psiquiatras que visitan institutos para detectar problemas de salud mental y trabajan con ellos, informa María Fente.

La unidad de salud mental del hospital se traslada al instituto. "Al principio, era muy reacia a venir, estaba muy asustada, tenia muchisimos miedos", reconocen los educadores, que tienen reuniones previas para valorar casos que ellos mismos detectan con algún posible trastorno.

Carmen Serrano, orientadora del Instituto Marqués de Santillana: "Son los profesionales los que deben intervenir"

Como señala Carmen Serrano, orientadora del Instituto Marqués de Santillana, ellos no son "los profesionales que tienen que intervenir". Peró sí lo que, gracias a este sistema pionero pueden dar la voz de alarma para que entre en juego la unidad de enlace del hospital, "para ayudar a atender situaciones complicadas".

Desde hace poco mas de un año, este programa pionero ha atendido 34 centros con casi 500 intervenciones. De autolesiones a ideas suicidas.

En este marco se conocen casos como el de una madre desesperada cuando su hija de 16 años se desmayaba varias veces al día en cuanto cualquier situación de estrés la superaba. "Haciendo cualquier cosa, se desmayaba". Hasta 5 o 6 desmayos seguidos en cualquier lugar. "Yo misma me ponia nerviosa, pero era un desmayo incontrolable...", confiesa la madre.

Laura Magro, psicóloga clínica de Hospital de la Paz reconoce que intervinieron "con ella directamente, para buscar el origen de esta patología y dotarle de herramientas". Entre los alumnos muchos ya las ha adquirido para enfrentarse a estos nuevos temores y miedos provocados por la tecnología y las redes. Como dice una de las madres, "es una ayuda muy necesaria, porque cuando no se les brinda esa ayuda a tiempo pasan muchas cosas".