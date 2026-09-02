Cómo afrontar la vuelta al cole, según un psiquiatra infantil

Candela Hornero Madrid, 02 SEP 2026 - 17:18h.

Ignacio Civeira, psiquiatra infantil del Hospital Gregorio Marañón, explica algunas de las claves para que la vuelta a las aulas sea más llevadera

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La vuelta al cole está cada vez más cerca después de más de dos meses de descanso durante el verano. Para los niños, regresar a las aulas no siempre resulta sencillo: durante las vacaciones se relajan los horarios, cambian las rutinas y toca volver a adaptarse a las obligaciones del curso escolar.

Por ello, Ignacio Civeira, psiquiatra infantil del Hospital Gregorio Marañón, recomienda a las familias anticiparse a estos cambios para facilitar el inicio del curso durante los últimos días de vacaciones.

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"Toca retomar hábitos y rutinas académicas. Para ello es importante anticiparnos, tomarnos unos días previos y tener en cuenta que, si empezamos durante las vacaciones con los hábitos que vamos a encontrarnos en el colegio, vamos a facilitar esa incorporación a los hábitos y rutinas académicas", explica.

El especialista aconseja, por tanto, no concentrar todos los cambios justo antes de que comiencen las clases, sino introducirlos de forma progresiva durante los últimos días de vacaciones.

Los horarios de sueño: ¿cómo recuperarlos?

Uno de los primeros aspectos que conviene recuperar son los horarios, especialmente los relacionados con el sueño. "De manera progresiva todos los días para luego acostumbrarnos a subir el nivel conforme empiece el curso. Acompañar los adultos a los niños en el proceso desde el ejemplo y desde la normalización de esta nueva etapa es importante y eficaz", señala Civeira.

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Acercarse poco a poco al horario habitual del colegio, acostándose cada día un poco antes, puede facilitar la vuelta a la rutina. El especialista aconseja adelantar la hora de acostarse entre 15 y 20 minutos cada día durante la última semana antes del comienzo de las clases.

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Los cambios de horarios durante el verano también pueden afectar a las comidas, el desayuno, el tiempo dedicado a las pantallas o la actividad física. "También podemos favorecer y acompañarles en la elaboración de tareas propias, como preparar el desayuno o tener lista la mochila", apunta.

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En este sentido, recomienda intercalar las actividades de ocio con otras relacionadas con la preparación del nuevo curso y aproximar progresivamente las rutinas familiares a las que se mantendrán durante los meses siguientes.

Transmitir seguridad de padres a hijos

El papel de los padres también es fundamental durante este proceso. "Es importante también ejemplificar desde nuestra propia vuelta a la rutina laboral en lo que ellos verían como su vuelta al colegio", explica el psiquiatra infantil.

Normalizar el regreso a las aulas pasa también por transmitir una visión positiva de esta nueva etapa. "Saber que volver al colegio no es solo volver a trabajar, es volver a ver a los amigos, es incluso situaciones positivas, es la alegría de poder aprender nuevas cosas y también, ni qué decir tiene, es normalizar las propias responsabilidades", señala Civeira.

"Cuando los padres muestran que también retoman sus horarios y obligaciones de forma ordenada, transmiten seguridad y credibilidad a los más pequeños. De lo contrario, si el adulto vive la vuelta al colegio con estrés o preocupación, el niño puede percibirlo y asumir ese mismo estado emocional", indica.

Desde el Instituto de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital Gregorio Marañón se señala que la comunicación con los menores no debería limitarse a decirles lo que tienen que hacer. También es importante conocer sus preocupaciones y ofrecerles información concreta sobre lo que les espera, especialmente cuando afrontan una nueva etapa educativa, un nuevo profesor o un cambio de aula.

Durante los primeros días de clase tampoco conviene sobrecargar a los menores con demasiadas actividades extraescolares hasta que la nueva rutina esté asentada. Además, es importante escuchar y validar cómo se sienten los niños sin dramatizar sus preocupaciones, pero tampoco facilitando de forma sistemática que eviten acudir al colegio.

Cuando exista alguna circunstancia que pueda requerir un acompañamiento especial, se recomienda comunicarla al centro educativo para que pueda tenerla en cuenta durante la adaptación.

Principales dificultades en la vuelta al colegio

La vuelta al colegio puede generar cierta tensión o inseguridad en niños y adolescentes después de las vacaciones. La ansiedad anticipatoria puede aparecer durante los días previos en forma de irritabilidad, llanto o molestias físicas, como dolor de tripa.

Ante estas situaciones, transmitir un mensaje positivo y mantener rutinas relajadas puede ayudar a favorecer la adaptación.

En los niños más pequeños puede aparecer una mayor dificultad para separarse de sus padres o cuidadores. En estos casos, las despedidas breves y la confianza de los adultos en el profesorado pueden facilitar la transición.

El reencuentro con los compañeros también puede generar cierta inseguridad. Facilitar algún encuentro previo al inicio del curso puede ayudar a que los menores recuperen el contacto con sus amigos y afronten con mayor confianza los primeros días.

Por último, los cambios de etapa, como el paso de Infantil a Primaria o de Primaria a Secundaria, pueden aumentar la incertidumbre. Anticipar las novedades, explicarles qué cambios encontrarán y resolver sus dudas puede ayudar a reducir el miedo ante lo desconocido.