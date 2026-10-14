Claudia Barraso 14 OCT 2026 - 17:45h.

Un estudio demuestra que enfermedades infecciosas pero muy habituales están relacionadas directamente con los nuevos casos de cáncer

Una falsa clínica de Sagunto, Valencia, suministraba drogas a sus pacientes como remedios medicinales

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Un estudio publicado en ‘The Lancet Oncology’, ha revelado que la mayoría de las infecciones provocadas por virus o bacterias comunes están relacionados directamente con algunos casos de cáncer, concretamente, más del 12%.

En general, estas infecciones con el helicobacter, el virus del papiloma humano, hepatitis B, el virus de Epstein-Barr y el virus de hepatitis C, según ha confirmado la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer. Explican que estos agentes infecciosos atacan al estómago, a los genitales, al hígado, a la nariz y a la garganta de tal manera que puede provocar cambios a largo plazo en las células hasta volverlas cancerígenas.

Sin embargo, los mismos expertos han confesado que estas infecciones se pueden prevenir con vacunas o tratarse de otras formas y explican de qué manera se contrae cada uno de los virus y bacterias y cómo poder prevenirlas.

El helicobacter, una de las enfermedades infecciosas

El estudio estima que más de dos millones de los nuevos casos de cáncer se debieron a infecciones a nivel mundial en 2024 y que, en los países de bajos y medios ingresos se registraron más casos que en los de mejor poder adquisitivo. Una de las infecciones más peligrosas y que más relacionada está con el cáncer es el Helicobacter pylori porque cada vez se dan más casos debido al envejecimiento y crecimiento poblacional.

El VPH también es otra de las causas infecciosas más peligrosas de cáncer a nivel mundial, considerando que el 100% “del cáncer de cuello uterino se debe al VPH, de los cuales 17 genotipos están clasificados como cancerígenos”. Para poder prevenir la mayoría de estas enfermedades, los expertos inciden en “la importancia de acelerar el control de los agentes infecciosos para alcanzar los objetivos de prevención del cáncer. Aunque la inversión en el desarrollo de nuevas vacunas preventivas contra el EBV, H. pylori y el sarcoma de Kaposi es clave, se sabe que muchas estrategias de prevención son rentables”.