Alberto Rosa 09 OCT 2026 - 19:44h.

La artista regresó este verano a los escenarios tras superar un cáncer linfático

El tierno mensaje de la hija de Gustavo Oliva tras anunciar que su enfermedad es "irreversible": "Disfrutemos de lo que queda"

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La DJ española Beatriz Martínez, más conocida como B Jones, ha contado durante todos estos meses su lucha contra un cáncer linfático. Una difícil batalla de la que pudo salir para volver a los escenarios. Sin embargo, ahora ha vuelto a sufrir una recaída.

Tal y como ha publicado en sus redes sociales, los médicos le han vuelto a detectar un linfoma, esta vez en otra zona de la cabeza. Un “duro golpe” para la DJ, ya que solo hace unos meses que compartió que había vencido al cáncer. “Después de meses de quimioterapia y un trasplante de médula, por fin creía que todo había quedado atrás y que empezaba una nueva etapa”, confiesa.

"No era el final"

La artista se ha mostrado muy afectada por este nuevo diagnóstico. “Aceptar que todo esto aún no había terminado, después de haber pasado por tanto y de creer que por fin podía empezar a recuperarme, está siendo increíblemente duro”, confiesa.

A pesar de todo, Beatriz Martínez dice estar reuniendo las fuerzas necesarias para “afrontar una nueva batalla”. También confiesa que no es nada fácil, pero que sigue teniendo esperanza, ganas de vivir y mucho por lo que luchar. “Toca volver a empezar. Una vez más, Porque esta historia todavía no ha terminado”, concluye.

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En julio de 2026, la DJ española volvió a actuar en el Mainstage de Tomorrowland tras meses de batalla contra el cáncer. Estuvo siete meses hospitalizada y tuvo que atravesar un largo proceso de recuperación, pero la artista española regresó al festival belga con una emotiva intro con un mensaje de esperanza y perseverancia. Para ella, supuso un hito importante en su recuperación.

Desde que B Jones anunció su enfermedad, evitó fijar fechas para volver a actuar, pero mantuvo una promesa intacta: volver al Mainstage de Tomorrowland. La artista española apareció con la misma ilusión con la que empezó al inicio de su carrera. En esta ocasión, con algunas secuelas del tratamiento y su recuperación, su actuación ha sido más corta y la organización adaptó la cabina para que pudiera actuar desde su silla de ruedas.

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Ahora le toca afrontar una nueva y dura batalla para la que se ha armado de valor y coraje. Junto al texto que ha publicado en su perfil de Instagram ha colgado varias fotografías desde la cama del hospital. Son muchos los que han querido mostrarle su apoyo y mensajes de ánimo en los comentarios de la publicación.