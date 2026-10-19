Candela Hornero Madrid, 19 OCT 2026 - 13:22h.

Su uso está delimitado a cuatro situaciones clínicas y solo podrán ser dispensados en farmacias hospitalarias

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Los primeros preparados estandarizados de cannabis medicinal van a llegar a partir de la semana que viene a hospitales españoles, tras un año de espera desde la aprobación del Real Decreto, en el que se reguló su elaboración y dispensación.

Suponen un paso adelante en la necesidad actual de disponer de más alternativas terapéuticas para los casos en los que los tratamientos convencionales no resultan eficaces, especialmente en pacientes con dolor crónico.

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Se trata de los preparados CAN-1 (con THC) y CAN-2 (con CBD), registrados en la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) por la compañía Curaleaf, la primera en inscribirlos. Se trata de una empresa estadounidense que tiene en el parque científico de la Universidad de Alicante instalaciones donde fabrica productos de consumo de cannabis.

¿Dónde se dispensarán?

Se prevé que sean 50 hospitales públicos y privados los primeros en recibir los preparados y solo se podrán dispensar en las farmacias de estos, donde utilizarán la materia prima para elaborar fórmulas magistrales y ajustar cada una combinando THC y CBD (se personalizará en cada paciente).

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Además, solo podrán ser prescritas por médicos especialistas, según informó el Ministerio de Sanidad el pasado año tras la aprobación del decreto. Para que un paciente pueda recibirlo, el profesional (que sobre todo serán hematólogos, anestesistas, oncólogos y pertenecientes a las unidades del dolor), tendrá que confirmar que se ha fracasado con otras opciones.

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¿Quiénes se podrán beneficiar?

Podrán recibirlos pacientes en cuatro situaciones clínicas: con espasticidad asociada a la esclerosis múltiple, formas graves de epilepsia refractaria, aquellos con náuseas y vómitos provocados por la quimioterapia y con dolor crónico que no respondan a otros tratamientos (como los opioides). Es en este grupo de pacientes donde se espera que sea más usado, ya que en España se calcula que conviven con él unos nueve millones de personas.

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¿Qué opinan los expertos?

La Sociedad Española del Dolor ha sido una de las organizaciones más activas en este proceso. A través de su grupo de trabajo de cannabinoides solicitan que se asegure el acceso controlado para paliar el dolor crónico neuropático refractario y el dolor oncológico.

En el campo de la oncología, la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) mantiene una postura de cautela con respecto a su uso. "Era necesario hacer una regulación del uso del cannabis medicinal [...] pero en Oncología, en particular, debido a las indicaciones tan restringidas, no supone un avance relevante, sino un instrumento más para el control de determinados síntomas", indicó Yolanda Escobar, coordinadora de la Sección de Cuidados Continuos de la SEOM y oncóloga en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón.

En el caso del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid (ICOMEM), este apoya su uso siempre que esté respaldado por evidencia científica sólida "desde un enfoque hospitalario, limitado y clínicamente justificado", pero indican que "no es una alternativa superior a terapias ya existentes en la mayoría de los casos".

¿Se usa en otros países europeos?

Si miramos el acceso del cannabis medicinal en otros países europeos destaca Alemania, donde se dispensa en farmacias comunitarias desde hace casi una década (2017) y su prescripción no está delimitada a ciertos especialistas y puede usarse como tratamiento de primera línea.

En el caso de Reino Unido, donde se usa desde 2018, las indicaciones son más parecidas a las interpuestas en España: limitado a pacientes que no responden a otras alternativas y solo lo pueden prescribir un grupo específico de especialistas.