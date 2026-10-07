Candela Hornero Madrid, 07 OCT 2026 - 12:54h.

La falta de Lenzetto ha desencadenado una crisis de suministro que afecta a otros cinco medicamentos: ya afecta a unas 400.000 mujeres

El desabastecimiento de Lenzetto para la menopausia se puede alargar "hasta diciembre o enero de 2027"

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Sofocos, sudores nocturnos, insomnio, sequedad vaginal y osteoporosis son algunos de los síntomas que pueden interferir en la calidad de vida de miles de mujeres durante la menopausia. El tratamiento hormonal con estradiol ayuda a muchas de ellas a sobrellevar estos síntomas. Sin embargo, desde hace más de ocho meses existe una crisis de suministro de estos medicamentos y, según datos de la Asociación Española para el Estudio de la Menopausia (AEEM), se calcula que hay unas 400.000 mujeres afectadas.

El problema comenzó con la falta de disponibilidad de Lenzetto, un espray cuyo principio activo es el estradiol y que es el único medicamento con esta forma concreta de administración. Su fácil aplicación y el menor riesgo de algunos efectos secundarios, como los trombos, frente a otras vías de administración hacen que sea una de las principales opciones para los expertos.

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La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) asegura que comenzó a recibir en febrero de este año avisos de algunos usuarios sobre incidencias en el suministro de Lenzetto. En marzo confirmó que existía un problema de disponibilidad.

Su desabastecimiento, provocado por causas que todavía no están del todo concretadas, comenzó a afectar en cascada a otras alternativas transdérmicas, como parches y geles, debido al aumento repentino de la demanda. Al menos seis medicamentos se han visto afectados.

Estos tratamientos están indicados como terapia hormonal sustitutiva para aliviar los síntomas asociados a la menopausia, para la prevención de la osteoporosis y, en algunos casos, como tratamiento hormonal de afirmación de género en mujeres trans.

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El suministro no se reanudará con normalidad hasta 2027

La empresa responsable de la comercialización de Lenzetto, Gedeon Richter, comunicó inicialmente que estaba respondiendo con normalidad a la demanda. Sin embargo, semanas después confirmó el problema que ya venían denunciando muchas mujeres y explicó que se debía a un aumento de la demanda y a problemas con el dispositivo de administración, lo que impedía responder de forma inmediata a las necesidades del mercado. Aunque en esto las versiones difieren.

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Además, el problema no afecta únicamente a España. Las agencias reguladoras de Francia, Italia, Suecia, Noruega, República Checa, Portugal, Dinamarca, Polonia, Irlanda, Grecia y Finlandia también han notificado problemas de suministro. La empresa responsable de su comercialización se encuentra así sin existencias suficientes para traer medicamentos de otros mercados.

"El laboratorio incumplió la obligación de informar con antelación de incidentes que le impidiesen cumplir con la obligación de mantener un suministro continuado del medicamento". señala la AEMPS.

La compañía farmacéutica ha anunciado que el suministro comenzará a recuperarse progresivamente a finales de noviembre, aunque no prevé recuperar la normalidad hasta 2027. "Esta es una previsión basada en la información suministrada por Gedeon Richter, que no siempre ha sido exacta", añade el organismo público dependiente del Ministerio de Sanidad.

Un desabastecimiento que arrastra en cascada a otros medicamentos

Lenzetto es el único medicamento de estradiol disponible en esta forma farmacéutica concreta, pero existen otras alternativas autorizadas, como parches o geles, que pueden cubrir el espacio que deja la solución para pulverización. También existen estrógenos, solos o combinados, administrados por vía oral, que pueden utilizarse en algunos casos.

Sin embargo, no todas estas alternativas están financiadas por la sanidad pública. El envase de Lenzetto, financiado, cuesta 0,80 euros, mientras que el precio de los medicamentos no financiados ronda los 30 euros. Además, como consecuencia del problema de suministro original, muchas recetas comenzaron a derivarse hacia estas alternativas, lo que ha provocado a su vez problemas de stock en otros cinco medicamentos:

Evopad: son actualmente los únicos parches de estradiol financiados. Se recibirán nuevas unidades a mediados de octubre y se espera recuperar la normalidad a partir de noviembre, según la AEMPS. Estradot: el laboratorio responsable de estos parches, que presenta problemas de suministro desde agosto y cuenta con una cuota de mercado muy pequeña en España, ha anunciado el cese de su comercialización. Bijuva: las cápsulas presentan problemas de suministro desde el 5 de agosto. Duavive: los comprimidos de Organon dejaron de distribuirse el 1 de julio, al finalizar su contrato con Pfizer. Climodien: la biofarmacéutica Bayer ha anunciado la retirada del medicamento en todo el mundo.

Como alternativa existe 'Estraderm', que se prevé un suministro suficiente para cubrir su cuota de mercado, y Oestraclin Gel, otra terapia hormonal sustitutiva por vía transdérmica en forma de gel. Según indica la AEMPS, el laboratorio de este ha aumentado su producción para hacer frente al incremento de la demanda y mantiene un suministro continuado, aunque el medicamento está excluido de la financiación pública.

El impacto del desabastecimiento en las mujeres

Dejar la medicación puede tener un impacto directo en las pacientes, ya que los síntomas pueden reaparecer. Es el caso de Rebeca Marín, una mujer en tratamiento por menopausia que ha registrado ante el Ministerio de Sanidad más de 25.000 firmas recogidas a través de Change.org para solicitar medidas urgentes ante la crisis de suministro de medicamentos destinados a paliar sus síntomas.

"Me quedan dos cajas", aseguró el pasado 16 de septiembre, cuando lanzó la recogida de firmas. "Empecé con terapia hormonal sustitutiva y ahora, que estoy empezando a mejorar, que vuelvo a ser yo, me encuentro con que no sé si tendré que detener mi tratamiento. Llevo meses peregrinando de farmacia en farmacia y ya no quedan ni parches ni esprays de los que tengo pautados en ninguna".

Además de a mujeres con menopausia, la crisis de suministro también está afectando a mujeres trans. Jessica, otra de las afectadas, asegura en uno de los comentarios de la petición de Rebeca que "no continuar con mi tratamiento me puede traer consecuencias graves para la salud".

"Lo que plantean como alternativa son fórmulas no financiadas por la Seguridad Social y que la mayoría no nos podemos permitir. Nadie sabe cuándo volverá el suministro a la normalidad y, mientras tanto, las que sufrimos somos nosotras, volviendo a los síntomas a los que tanto tiempo han tardado en darles solución", reivindica.