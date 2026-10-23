El sector ganadero y agricultor pide cautela y tener más información de fuentes oficiales respecto al virus Shamonda.

El Gobierno dice que España está en "alerta" por el virus shamonda tras la muerte de un hombre en Francia pero pide "calma"

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La ministra de Sanidad, Mónica García, ha asegurado este viernes que se está "siguiendo detenidamente" y en conexión con la Unión Europea (UE) el caso de fallecimiento por virus Shamonda en Francia, que ha afectado a una persona que recibía tratamiento para una enfermedad grave y que ha supuesto el primer caso de transmisión a humanos.

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El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación indicó ayer que mantiene el seguimiento de la situación del virus Shamonda tras haberse detectado en las últimas semanas su presencia en ganado de al menos seis provincias españolas.

En concreto, el Laboratorio Central de Veterinaria (LCV) de Algete, Laboratorio Nacional de Referencia, ha confirmado la existencia del virus Shamonda tipo 1 en explotaciones ganaderas de Córdoba, Toledo, Ávila, Madrid y Girona, en esta última detectado en tres explotaciones de vacuno de leche el pasado 20 de octubre. Por su parte, Cantabria ha certificado la presencia de Shamonda tipo 2.

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Los síntomas detectados en los animales con el virus se tratan principalmente de fiebre, diarrea y disminución de la producción láctea, compatibles con la sintomatología presentada en el resto de Europa. Las detecciones se han producido en el marco de la vigilancia pasiva desarrollada en España para esta enfermedad. "La situación en España continúa bajo seguimiento, con especial atención a la evolución de los casos, la caracterización de los virus identificados y su posible relación con los genotipos descritos en otros países europeos", señala la última actualización del Ministerio de Agricultura.

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La ministra ha asegurado este viernes que el ministerio va a poner todas las herramientas y servidores públicos al servicio del virus shamonda para seguir y rastrear cada uno de los casos, detectados ya en ganado bovino de Córdoba, Toledo, Cantabria, Madrid, Ávila y Gerona.

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"Tenemos, primero, conexión con el resto de Ministerios, el Ministerio de Agricultura, por supuesto; conexión con el resto de ministros de la UE, para abordar los temas de salud desde esa perspectiva 'One Health' que tiene que ver con la salud animal, la salud ambiental y la salud humana", ha explicado.

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En este sentido, ha afirmado que, "como siempre", está en práctica "una vigilancia epidemiológica exhaustiva". "Seguimos cada uno de los casos y rastreamos cada uno de los problemas", ha enfatizado, para añadir que se van a poner "todas las herramientas y todos los servidores públicos al servicio de este nuevo virus".

De cualquier forma, García ha recordado que la persona fallecida en el país vecino por el virus Shamonda "estaba inmunodeprimida". Además, ha puesto de manifiesto que "es un virus que afecta al ganado bovino".

"Seguiremos informando y seguiremos haciendo lo que hemos hecho siempre, lo que hicimos con el hantivirus y lo que hemos hecho con todas las enfermedades emergentes y con todas las infecciones emergentes", ha concluido.

En la ganadería, el virus shamonda se considera una enfermedad emergente no sujeta a declaración obligatoria, que afecta al ganado vacuno tras la picadura de mosquitos vectores y que, aunque no provoca la muerte del animal, sí impacta en la producción de leche mientras presenta síntomas, según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Los ministerios de Sanidad y Agricultura galos han indicado que hay investigaciones clínicas, biológicas y epidemiológicas en marcha y han sostenido que "no hay riesgo sanitario para la población".

Cataluña pide tranquilidad ante la presencia del virus shamonda en Girona

El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha pedido tranquilidad a la ciudadanía y el sector ante la detección del virus Shamonda, que afecta a ganado bovino, ovino y caprino, en tres granjas de Girona, en un apunte en 'X'.

Ordeig ha recordado que este patógeno afecta principalmente al bovino y "no se considera una zoonosis", y que la detección del virus no implica un riesgo elevado para la población. Ha añadido que el caso francés es "excepcional" y que la víctima tenía una inmunosupresión grave, y que el riesgo de infección en humanos en Cataluña se considera muy bajo.

Unión de Uniones pide cautela y tener más información de fuentes oficiales respecto al virus Shamonda

Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ha pedido cautela a los agentes del sector, sanitarios y medios de comunicación ante la noticia de la afección con el virus Shamonda y apela a esperar a tener más información de fuentes oficiales, según informa la asociación.

La situación en Europa

Austria, Alemania, Bélgica, Eslovenia, España, Francia, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Países Bajos, Portugal, Reino Unido (Jersey) y Suiza han detectado casos del virus shamonda recientemente, aunque en los últimos 15 días Portugal, Eslovenia y Francia han incrementado la presencia del virus.

En concreto, Portugal confirmó el 9 de octubre que cinco explotaciones bovinas resultaron positivas, mismo día que Eslovenia confirmó el primer foco del virus en tres bovinos de una explotación de la región de Savinja, en el este del país.

De su lado, Francia ha ratificado la presencia del virus en en un total de 54 departamentos franceses, registrando un constante avance de la infección en distintas especies ganaderas. En la población ganadera bovina, se ha identificado la enfermedad en animales sintomáticos en 52 departamentos.

En cuanto a la especie ovina, la confirmación llegó el pasado mes de septiembre en los departamentos de Oise y Aveyron, donde los brotes se caracterizaron por graves malformaciones congénitas en los corderos, tales como artrogriposis y braquignatia, detectándose además el genoma viral en el tejido cerebral de los animales.

La detención del primer caso en humanos en el país galo llegó el el pasado 23 de septiembre. El paciente comenzó con signos neurológicos y falleció dos semanas después del inicio de los síntomas. La concordancia de los datos virológicos, clínicos, radiológicos y epidemiológicos indica una posible relación entre la infección por el virus y el cuadro clínico del paciente, aunque no permite establecer todavía una relación definitiva.