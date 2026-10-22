Francia ha confirmado este jueves la muerte de una persona, "con inmunodepresión grave", que estaba infectada con este virus.

El virus shamonda infecta por primera vez a un humano: muere un hombre en Francia a pesar de que se le consideraba intransmisible

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El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha asegurado que "España está en alerta" ante la incidencia del virus shamonda en algunas explotaciones de ganado vacuno en el país, pero ha lanzado un llamamiento a la "calma" porque se está haciendo un seguimiento de la enfermedad. En una comunicación facilitada a EFE por el Departamento que dirige Luis Planas, el Ministerio ha recordado que está en contacto "permanente" con Francia, con las Comunidades Autónomas y con las autoridades sanitarias.

En el mismo documento, el MAPA recuerda que Francia ha confirmado este jueves la muerte de una persona, "con inmunodepresión grave", que estaba infectada con este virus, a pesar de que no se consideraba una enfermedad transmisible a humanos. El MAPA ha detallado que se trataría del primer caso mundial de infección en humano por este patógeno, según el último informe de actualización sobre la situación de este virus cuya primera detección en ganado en España data del pasado septiembre. Ya hay focos confirmados en animales en las provincias de Córdoba, Toledo, Cantabria, Madrid, Ávila y Girona.

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Desde el Ministerio de Agricultura han incidido en que las autoridades francesas están llevando a cabo investigaciones clínicas, biológicas y epidemiológicas bajo el enfoque de 'Una sola salud' (One health), que integra conocimientos en los ámbitos de la salud humana, animal y ambiental. Francia también ha detallado que, hasta la fecha, "no se ha identificado ningún riesgo sanitario para la población general", según ha recogido el MAPA en su comunicado.

El impacto en granjas

En la ganadería, el virus shamonda se considera una enfermedad emergente (nueva) que no es de declaración obligatoria y que afecta principalmente al ganado vacuno tras la picadura de mosquitos vectores. Aunque el patógeno no provoca la muerta del animal, sí impacta en la producción de leche mientras sufre los síntomas, según ha recordado el Departamento.

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En el informe de actualización del Ministerio, emitido también este jueves, recoge que el Laboratorio Central de Veterinaria (LCV) de Algete ha confirmado la detección del virus shamonda tipo 1 en explotaciones de ganado bovino de las provincias de Córdoba, Toledo, Ávila y Madrid. De manera reciente, se ha detectado en Girona, donde se han identificado tres explotaciones de vacuno de leche el pasado 20 de octubre. Asimismo, se ha confirmado la presencia de shamonda tipo 2 en la provincia de Cantabria.

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Las explotaciones afectadas han presentado sintomatología compatible con la descrita en otros países europeos, principalmente fiebre, diarrea y disminución de la producción láctea. Las detecciones se han producido en el marco de la vigilancia pasiva desarrollada en España para esta enfermedad.

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Por lo tanto, la situación en España continúa bajo seguimiento, "con especial atención a la evolución de los casos, la caracterización de los virus identificados y su posible relación con los genotipos descritos en otros países europeos", según recoge el informe.

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En Europa, más allá de en España, se han detectado casos en ganado de Austria, Alemania, Bélgica, Eslovenia, Francia, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Países Bajos, Portugal, Reino Unido (Jersey) y Suiza, según el informe.

¿Cómo se transmite el virus shamonda?

El virus shamonda es un ortobunyavirus que se transmite normalmente entre animales a través de picaduras de jejenes (pequeños insectos como mosquitos) y afecta principalmente al ganado bovino, concretamente al vacuno de leche, aunque también puede afectar a ovejas, cabras y caballos.

"Pertenece a un amplio grupo de virus conocidos como bunyavirus y está estrechamente relacionado con el virus de Schmallenberg, detectado en Europa en 2011 y asociado a una enfermedad que provocó importantes problemas en el ganado, especialmente anomalías reproductivas y malformaciones congénitas en vacas y ovejas", explica Ben Brennan, jefe de grupo y profesor titular del Centro de Investigación Virológica del MRC y la Universidad de Glasgow, que actualmente investiga varios bunyavirus, en declaraciones a SMC.

Los expertos creen que el hombre fallecido se infectó por la picadura de un mosquito en el este de Francia, donde esta primavera y verano se ha detectado la circulación del virus shamonda en animales. De momento, se desconoce la especie específica de mosquito implicada en la transmisión en este caso.

"Hay muchos bunyavirus que circulan entre mamíferos de manera natural en zonas tropicales y producen casos esporádicos en humanos. En un mundo globalizado, donde se mueven animales, mercancías, y el clima está cambiando, no es extraño que ocurran casos de transmisión humana y no debemos preocuparnos, solamente vigilar y estar atentos y proactivos a los riesgos sanitarios potenciales", indica David Roiz, investigador distinguido sénior Beatriz Galindo del Grupo SaBio del Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos (IREC) de la Universidad de Castilla-La Mancha, a SMC.