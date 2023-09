El alcalde de Montmeló, sobre los jóvenes fallecidos: no tenía sentido acceder a las vías en ese punto

Las autoridades siguen investigando cómo se produjo el accidente de tren en Montmeló (Barcelona) que acabó con la vida de cuatro jóvenes (tres chicas y un chico) de entre 19 y 22 años. Los fallecidos, de Madrid y Barcelona, se dirigían al festival de tecno DURO desde la estación de tren cuando fueron arrollados por un Cercanías. Pudieron cruzar por un camino subterráneo, pero decidieron ir por arriba, lo que desató la tragedia. El alcalde de la localidad, Pere Rodríguez, ha afirmado que "no siguieron el recorrido recomendado por la organización, ni hicieron caso de los informadores que se encontraron por el camino". No tenía ningún sentido que se accediese a las vías desde ese punto, no lleva a ningún lugar.