Billi, de jugarse la vida en una patera, a ayudar a otros menores en Canarias: "Ahora pienso lo que hice y me da miedo"

Muchos de los inmigrantes que han llegado en las últimas horas a las costas de Canarias, más de trescientos, son menores de edad. Y no hay sitio humano para todos. La situación ya es angustiosa. La realidad a la que se enfrentan los centros de acogida de menores es cada vez más complicada. Con sitios con capacidad para 25 personas donde ya están 37. Con un centro sanitario saturado. Las condiciones son las que son y no, no son ideales. Pedro García, coordinación de Asociación Coliseo, lo tiene claro. "No tenemos espacio físico y sobretodo un espacio en el que estén bien. La ruta Canaria ya no es un lugar de paso, es el destino. Y no siempre es el paraíso que esperan.