Los vecinos con los que creció Yoli Marín llevan décadas funcionando "como hormigas" para "borrar el estigma que tanto daño" les ha hecho. "Nadie duda que Barbate hoy es un pueblo turístico. No me pregunten cómo es el día a día. Aquí viene a veranear hasta el apuntador. No tengo que defenderme. No tengo que argumentar cómo somos. Déjenme que no me defienda. Que sienta vergüenza. Que me indigne, me enfade, que escriba. El aguamonte también saca lo peor del mar. La basura la arrastra hasta la orilla. Y si alguien quiere limpiar, que lo haga. Con menos foto, menos micro, menos oportunismo. Con pico y pala", suplica.