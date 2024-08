Un hombre pide ayuda para encontrar a su hija en Perú: su exmujer ignoró el acuerdo judicial y se la llevó

Luis Moral dice que continúa pasándole la manutención, pero no sabe dónde están madre e hija. Eso sí, sigue luchando por recuperarla. “Hago esto para que si un día mi hija me pregunta ‘¿luchaste por mí’? Pueda decir que sí. Tengo que intentarlo. Aunque no tenga éxito, no puedo no intentar recuperar a mi hija”, confiesa al mismo medio.