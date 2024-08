Los españoles, rotundos: siete de cada diez cree que los menores de 14 años no deberían tener acceso a las redes

El estudio, que recoge los resultados de una encuesta internacional realizada entre el 21 de junio y el 5 de julio de este año sobre una muestra de 23.754 adultos mayores de 18 años (1.000 de ellos en España), revela que un 31 % considera que el uso de avances tecnológicos en las aulas es más negativo que positivo ; un 28 % se declara "neutro" y un 3 % sostiene que no genera impacto.

Un 73% de españoles está de acuerdo en que los menores de 14 años no deberían tener acceso a las redes sociales, ni dentro ni fuera de la escuela.

Sobre los planes de estudio, el 61 % de la población piensa que en España no fomentan lo suficiente el pensamiento crítico, un 59 % afirma que no desarrollan las habilidades creativas y un 58 % que no promocionan la curiosidad ni el desarrollo de habilidades generales como la comunicación.