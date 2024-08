La OCU aclara: Hacienda no te persigue por vender cosas usadas en Wallapop o Vinted

Los aficionados a reciclar sus objetos y ropas de segunda mano , vendiendo y comprando en plataformas, como Wallapop o Vinted, podrán seguir haciéndolo sin tener que pagar a Hacienda. Así lo ha dejado claro la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) , que achaca la confusión a la directiva Europea, transpuesta a la normativa española, que obliga a estas empresas a declarar , que no es lo mismo que tributar.

No tienen que declarar todos los usuarios, sino que se refiere a los que realizan más de 30 operaciones de venta al año e ingresan sumas superiores a 2.000 euros, aclaran desde la OCU.

Desde la organización que protege los derechos de los consumidores, además explican, que incluso muchos usuarios dentro de esos rangos que obligan a informar a Hacienda es muy probable que no tengan que pagar nada.

Los contribuyentes tienen la obligación de tributar por las ganancias de patrimonio y lo tendrán que hacer de forma personal, sin esperar a que la plataforma que uses informe a Hacienda.

En caso de no hacerlo, Hacienda podría inspeccionarte y sancionarte si comprueba que no lo has hecho, "aunque es improbable que lo haga si logras hacer una venta con un beneficio nimio."