Un error de la administración deja durante años a un menor sin pensión de orfandad en Mallorca

La tía del niño no podía acceder a la cuenta corriente donde supuestamente ingresaban el dinero, ni el niño al ser menor, hasta que cuando cumplió los 18 años quiso hacer uso del dinero y vieron que no habían ingresado la correspondiente ayuda durante todos esos años. “

“Como no tengo la custodia administrativa de mi sobrino no podía ver su cuenta corriente y no sabía si le estaban pagando la pensión” afirmó su tía.