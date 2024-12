Tres años después de la erupción del volcán Tajogaite , en La Palma, muchos de los afectados todavía no han recuperado de la normalidad. Es el caso de Vicente Leal, propietario de la vivienda más cercana a la ladera sur del volcán, una casa que permanece semienterrada bajo la ceniza .

Vicente recuerda que aquel 19 de septiembre de 2021, el día en que el volcán comenzó a rugir , como si fuera hoy. Estaba con su hijo en la casa "porque los temblores de la noche anterior habían sido muy intensos". "Cuando por la mañana hubo un terremoto que me levantó del suelo, supe que el volcán iba a estallar , aunque nunca imaginé que sería tan cerca", dice.

La erupción ocurrió pasadas las tres de la tarde, momento en que Vicente, junto a vecinos y amigos, logró sacar algo de ropa y una televisión . Desde entonces, no volvió a entrar en su vivienda hasta después del cese de la actividad volcánica.

"Tras meses de trabajo, he logrado que asome el segundo piso , pero el resto de la casa sigue bajo incontables metros de ceniza ", explica Vicente, quien actualmente centra sus esfuerzos en recuperar el acceso a la planta baja, ahora convertida en un oscuro sótano.

La situación de Vicente es peculiar y como él mismo apunta, "poco visible", ya que su casa, aunque inhabitable, no ha sido considerada para recibir ayudas públicas debido a que no fue destruida por la lava , sino afectada por las cenizas.

Los altos costos de los materiales de construcción y la escasez de mano de obra no han ayudado en la situación, más bien la han agravado, puesto que según denuncia, "no es solo que los precios estén abusivos, es que no hay gente para trabajar".