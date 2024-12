Desokupa formará soldados jubilados para trabajar en empresas de seguridad

Gómez ha puesto el foco en que Desokupa se dedica al sector de la seguridad, al que la Tropa y Marinería "están ligadas" y ha arremetido contra el Ministerio de Defensa porque "no se preocupa por el futuro ni la carrera" de los militares españoles. "El Ministerio no cumple, no homologa los cursos, no nos da una salida, así que nuestra asociación se ha echado sobre la espalda ese peso", ha añadido.