Tino ha asegurado que la fuga es extremadamente inusual, destacando que "no se explica cómo pudieron darse a la fuga": "Es muy raro porque tiene que haber un funcionario que cuente el material que falta, entonces un despiste vale, pero dos despistes me extraña mucho". Según él, es probable que los presos hayan recibido ayuda externa: "Posiblemente hayan tenido ayuda, si no, no me lo explico".