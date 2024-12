Un comunicado que ha provocado un caos social, numerosas noticias sobre su persona y que, tras darse cuenta por televisión del escándalo, decide grabar un vídeo para defenderse de las acusaciones: " Mi familia no se lo merece, lo estamos pasando mal. .. no quería hacer esto público, es mentira".

Tras esto, mirando a cámara y dirigiéndose a sus suscriptores, pregunta: " ¿En qué momento yo he enseñado a fabricar un solo explosivo? ¡En qué momento! Me están acusando de algo súper grave".

"¿Qué encontraron? Absolutamente nada porque no había nada", sentencia de forma tajante mientras mira a cámara. Tras esto, HRom continúa hablando: "Es verdad que los agentes al principio me trataron como si fuese un terrorista, luego vieron que era un buen chaval, que no había ningún laboratorio explosivos, que no tenía productos químicos y pensaba que esto no iba a llegar a más...".