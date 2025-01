"Consideramos que las diócesis son responsables de velar por que en los eventos que se llevan acabo en sus parroquias no se cometan infracciones administrativas", ha resaltado Castro, quien, si bien reconoce que no hay constancia de que el proyecto Transformados lleve a cabo terapias como tal, ha podido constatar que sí las promueve y se ofrece a remitir a la gente interesada a personas u organizaciones que sí las llevan a cabo.

Por el momento, los denunciantes no han recibido respuesta por parte de Igualdad, que debe notificar si incoa el expediente sancionador o no, un trámite para el que no hay plazo máximo. Desde el Arzobispado de Madrid aseguran que no se ha dado ningún permiso para impartir charlas que promuevan terapias de conversión a ninguna parroquia y se han desmarcado de la organización de cualquier iniciativa o empresa que las lleve a cabo.