La familia de Marta del Castillo ha realizado "cuatro o cinco búsquedas" en los últimos meses que no se han dado a conocer

Así lo ha explicado al portal web de Informativos Telecinco Luis Avial, Luis Avial, director técnico de Falcon High Tech

La vida en la cárcel de Miguel Carcaño: "Ha tenido a José Bretón de compañero de celda"

El caso de Marta del Castillo sigue ocupando en primera plana la vida de Antonio del Castillo, su padre. Han pasado ya 16 años de la desaparición y el asesinato de la joven sevillana de 17 años en un piso de la calle León XIII de Sevilla, pero su familia nunca se ha rendido en su búsqueda. Mientras Miguel Carcaño sigue cumpliendo su condena a la espera de salir de prisión en 2030, los seres queridos de la víctima han ido agotando todos los cartuchos que les quedaban para encontrar el cuerpo. Pero siguen sin tener resultados.

Una de las últimas búsquedas que trascendieron a nivel mediático para encontrar los restos mortales de la joven fue en la zona de Majaloba, cerca de La Rinconada, en el verano de 2023. Aquellas tareas, como las anteriores, no dieron resultados. Pero la web de Informativos Telecinco ha podido saber que Antonio del Castillo, de la mano de Luis Avial, director técnico de Falcon High Tech, ha hecho indagaciones en privado en los últimos meses.

"Antonio y yo hemos hecho unas cuatro o cinco búsquedas de datos que él tenía que no se han conocido, nunca han salido a la luz, y no han dado resultados. Cada día que pasa es más difícil", detalla a este medio Luis Avial, una persona que ha ofrecido y ofrece apoyo al padre de Marta del Castillo en cada uno de sus planteamientos. El director técnico de Falcon High Tech asegura que él estaba convencido de que el cuerpo de la joven estaba en Malajoba, y que podría ser descubierto con la presión social y policial que hay sobre el asunto, pero el optimismo ha mermado. Y no solo por estas mencionadas búsquedas infructuosas. Si no también porque el informe que elaboró Lazarus Technology tras el clonado del móvil de Miguel Carcaño indica un radar de búsqueda en Sevilla demasiado grande.

Luis Avial pide un "empujón" en las investigaciones para resolver de una vez por todas el caso de Marta del Castillo

Cabe recordar que el informe de Lazarus Technology detalló seis movimientos del móvil de Miguel Carcaño el 24 de enero de 2009 y fechas posteriores (en Dos Hermanas y en la zona norte de la ciudad, en San Jerónimo, junto al Cementerio de San Fernando y el asentamiento chabolista de El Vacie). No obstante, no se pudo concretar "ni la fecha ni la hora", por lo que no se sabe si se corresponden a tarde del crimen o la madrugada siguiente. Antonio del Castillo aseguró que la Policía Nacional y el Juzgado de Instrucción Número 4 de Sevilla no contaron para este informe con archivos de la operadora de telefonía incluidos en la investigación del caso, lo que, a su juicio, pudo dificultar el hecho de determinar la fecha y la hora de los movimientos.

Desde Lazarus Technology también señalaron al entregar el informe que se pudo cambiar la tarjeta SIM de aquel Motorola U9 y que aquella tarjeta SIM se pudo utilizar en otro terminal en el marco temporal de interés. En definitiva, el documento ofreció un abanico de posicionamientos sin indicios sólidos. El Grupo de Homicidios de la Policía Nacional en Sevilla ha realizado indagaciones al respecto, pero no ha encontrado nada relevante.

El padre de Marta del Castillo tenía muchas esperanzas en este informe y el ver que no ha dado resultados hasta ahora ha sido un nuevo varapalo: "Antonio está bastante desalentado. Había muchas expectativas en el informe. Estaba ilusionado, porque era la última bala que le quedaba", precisa Luis Avial, que afirma que este caso se resolvería con un hallazgo casual o una nueva declaración que reactive todo. Para él, detalla, se necesita "un empujón" en las investigaciones. Porque, "si no, no va a haber solución".

Antonio del Castillo, "desalentado" con la falta de novedades: "Desde que perdió a Marta, su vida ha sido encontrarla""

Otra fuente conocedora de las investigaciones y consultada por el portal web de Informativos Telecinco afirman que el informe de Lazarus Technology presentó dudas desde el inicio porque Manuel Huerta, el CEO de la empresa, no tiene el título de perito: "De hecho, le han puesto dos querellas". Además, en cualquier caso, dejando a un lado la polémica con la titulación del encargado del documento, también comparte las impresiones de Luis Avial de que el informe no ha ofrecido pistas relevantes para investigar: "El radio es demasiado amplio, es media Sevilla".

La citada fuente afirma que Antonio se ha agarrado a cualquier esperanza en los últimos años, siendo siempre la cabeza visible de la familia de Marta, y que ahora está "desalentado": "Como un padre sufre... Quien no es padre no lo puede imaginar. A ese padre siempre le va a faltar un dedo con los hijos, como se dice. Desde que perdió a Marta, su vida ha sido encontrarla".

Para la fuente mencionada, la zona de Majaloba no encaja con las informaciones ofrecidas por Miguel Carcaño. Cree que el cuerpo se encontraría en un lugar que el asesino confeso no ha señalado en todos estos años. Pese a las trabas del caso, detalla, "las investigaciones no están estancadas, lo que pasa es que ahora si se busca solo es con indicios sólidos". "El caso para muchos ha caído en el olvido, pero para otros no", sentencia.

