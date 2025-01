“Quiero pedir, por favor, que aceleren los trámites. Esta persona está en la calle. Hay muchos niños con riesgo a contacto, también tengo miedo a cruzarme con él. He intentado toda mi vida proteger a mis hijos y he tenido al monstruo dentro en casa. Nunca he metido a un desconocido. Me casé con él y no te das cuenta de nada cuando empieza la agresividad y a mostrar su cara verdadera. Me siento mal porque no sé si pude hacer más".