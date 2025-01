El testimonio de María, víctima de agresiones sexuales dentro de la pareja

María estuvo casada 20 años. Se divorció hace una década y aún sufre al recordar sus agresiones sexuales. “Cuando yo estaba dormida, sin pedirme permiso ni autorización ni nada, me cogía en la cama, me levantaba las piernas y me forzaba”, cuenta. Recuerda que “en medio de la relación me dice: ‘Están ahí mis amigos, ¿quieres que les diga y que entren?’”.