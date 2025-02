Antes de morir es conveniente hacer testamento. Algo en lo que no se suele pensar cuando se es joven y el final aún se ve lejos, pero es un trámite sencillo, rápido y no muy caro, unos 60 euros. No hacerlo complica mucho las cosas a los que se quedan. Desde Informativos Telecinco hemos planteado algunas dudas a dos notarias.