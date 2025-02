La fiscal del caso contra el acusado de asesinar a su mujer y a su hija de once meses en Liaño (Cantabria) ha afirmado que el hombre no tenía ninguna patología y era plenamente consciente de lo que hacía cuando cometió el crimen de ambas, en su casa, en diciembre de 2021.

"Eva (la hija) no pudo cumplir un año porque su padre la asesinó y a su madre, que tanto la protegió", le ha dicho al jurado popular la fiscal en el arranque del juicio que celebra la Audiencia de Cantabria y en el que el acusado se enfrenta a una pena de prisión permanente revisable por la muerte de su hija y de 25 años de cárcel, por la de su mujer.

Según el ministerio público, José R. nunca quiso a su hija, a la que llamaba "escoria, veneno asqueroso o puto bicho" en los wasap que mandaba a su mujer, con la que se comunicaba por ese medio cuando estaban juntos en la casa porque no quería ver a la bebé, ha precisado la fiscal. "No la quiero. La odio. Quiero verla muerta", espetó el procesado a la mujer, que tenía 40 años, en referencia a la pequeña, que estaba a punto de cumplir un año. Y en otra ocasión le manifestó que si pudiera pedir una cosa no sería "dinero", sino que la pequeña "desapareciera".