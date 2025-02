Cruz , es una mujer que lleva un año entero esperando a que le concedan la dependencia a su madre Modesta . "Tiene 95 años, varias patologías y se ha operado varias veces de la cadera", afirma. Vive en un aldea de Lugo, donde las condiciones de accesibilidad con casi inexistentes para una persona como Modesta, cuya movilidad no le permite poder hacer vida independiente. Informa J. Díaz Pando y A. Núñez.

Su hija se dedica exclusivamente a cuidarla, un trabajo que requiere de ella las 24 horas del día , lo que le impide poder tener vida propia o dedicar ese tiempo a otras labores: "Tienes que vivir para ellos, si al menos tuviésemos un poco de ayuda , me podría plantear la idea de trabajar en algún otro lado ", comenta Cruz.

El objetivo es mejorar los cuidados y dar más autonomía en casa, gracias a ayudas como el botón rojo, el cual ha salvado en más de una ocasión a Mari Luz: "Muchas veces he llamado y han venido. Cuando yo no llamo, me llaman a mi". Este servicio será un derecho universal para todos los dependientes: "Esto salva vidas y da una seguridad y tranquilidad, tanto a las personas mayores como a los familiares", comenta José Carlos Caro, responsable del centro de operaciones autonómicas de Cruz Roja.