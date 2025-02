En un comunicado, la representación legal de Pinto ha anunciado este recurso ante la decisión de la sección cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de zanjar ese procedimiento al entender que la denunciante no está legitimada como acusación particular para dirigirse contra ellos por un delito de cohecho.

Los magistrados estimaron la cuestión previa planteada por la defensa del empresario López Madrid, que adujo que la acusación particular que ejerce la doctora no está legitimada para acusarle por un delito de cohecho, por el que la Fiscalía, que pedía la absolución, no se dirige contra él.