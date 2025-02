El 68,1% de los españoles -casi dos de cada tres- ha recibido cinco llamadas comerciales o más durante el último mes. Solo el 1,3% no ha recibido ninguna nunca. La nueva normativa quiere acabar con todas las que son engañosas o suplantan una identidad . El ministro de transformación digital, Óscar López, pretende evitar que se usen números no identificados con fines comerciales y posibilitar que los usuarios sepan si quien le está llamando es una empresa real o un estafador.

Se está hablando de multas de dos millones de euros como máximo, y se trabaja en porcentajes de facturación. Pero no nos engañemos, estas sanciones solo serán disuasorias si son reiteradas . Si no, vamos a tener lo de siempre: un perro que ladra mucho pero que muerde muy poquito. Hay motivos para ser escéptico porque esto ya lo hemos visto antes. No olvidemos que el fin del spam telefónico ya había llegado, pero la letra pequeña encontró la rendija para seguir funcionando a pleno rendimiento

Los usuarios estamos protegidos por el artículo 66.1 de la ley de Telecomunicaciones, de 2022, que dice que todos tenemos derecho a no recibir llamadas no deseadas con fines de comunicación comercial, salvo si existe consentimiento propio. Y ahí está el agujero legal del que se siguen aprovechando. Desde 2023 también están prohibidas las llamadas automáticas sin intervención humana, en teoría. La realidad es que sin sanciones ni inspecciones, la norma por sí sola no funciona. En el vídeo puedes ver el resto de la charla de 'Moneytalks' en la que también se recuerdan los consejos principales para no caer en estas estafas.