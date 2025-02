Pero a su casera parece no convencerle esta explicación : "Hola Marta, buenos días. Perdona que te moleste, es que me acaba de llamar Prado, que siguen investigando lo de esta mujer, que sigue sin aparecer, y que han hablado con la del banco, y dicen que ahí no estuvo Pilar en ningún momento, no vio a nadie".

En ese momento, Marta cambia su versión : "Al banco bajé yo, yo la llamé a su casa al timbre, o sea al timbre de casa, y ella me abrió la puerta de casa y le dije, Pilar, me bajo al banco, me dojo vale, vale, ahora bajo yo; yo bajé al banco, hice todo eso y en la puerta fue donde nos encontramos. Te dije con Pilar, pero no fue con Pilar así".

El impago de dos facturas de 500 euros podría ser el motivo del crimen. Los días previos, intentaba excusarse del impago a su casera: "Cuando llegue a casa te paso, la foto de los recibos que los he dejado guardados en la mochila del curro para que no se me manchen. A ver si ya se queda solucionado de una vez, por Dios". Incluso, llega a culpar a Pilar: "Irá a casa de Pilar, le echaré la puerta abajo hasta que me la abra, porque ya le he tocado el timbre un par de veces y no me ha abierto, le echaré la puerta abajo hasta que me abra y que se venga conmigo a ver lo del banco. Porque yo ya bajé la semana pasada y me dijeron que estaba solucionado, una explicación que no convence a los agentes porque solo 48 horas después de su desaparición detiene a Marta como principal sospechosa. Ahora, la familia de Pilar pide para ella 28 años de prisión por matar y calcinar a la presidenta de la comunidad.