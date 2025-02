¿Se recetan muchos medicamentos contra la ansiedad y la depresión en España?

Ansiolíticos como la benzodiacepina siguen siendo un problema en España . Nuestro país sigue a la cabeza en consumo de este tipo de fármacos y su venta no deja de aumentar con el riesgo que conlleva de adicción . Preguntamos a expertos para conocer cuál es el problema y si los facultativos lo están recetando con demasiada facilidad.

Hablamos con un paciente que empezó a tomar benzodiacepinas a los 14 años tras sufrir un brote psicótico por consumo de cannabis. Oculto bajo la capucha de su sudadera para preservar su intimidad reconoce que "he llegado a tomar blísteres enteros; desde que me levantaba hasta que me acostaba era una pastilla tras otra".