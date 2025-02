El trabajo de un tatuador tiene una responsabilidad muy importante. Además de saber recrear el diseño o la idea que los clientes les llevan, tienen que saber adaptarse a cada piel, utilizar la tinta adecuada y no cometer ningún error, porque cualquier fallo por minúsculo que sea puede arruinar todo el trabajo , un trabajo que no se puede borrar ni volver a repetir.

Seguramente fue un trabajo de unas cuantas horas. Cada minuto que pasaba y según se iba creando el tatuaje, Mari Carmen estaba más emocionada: "No le dolió, ella estaba muy tranquila. Grabamos la reacción para saber si le gustaba o no. Le gustó mucho, a ella y a toda la familia. Estábamos todos con lágrimas en los ojos, era un momento muy emocionante. Fue un momento muy tierno. Sabía que le iba a gustar, pero no que el vídeo iba a tener tanta repercusión”, ha explicado.